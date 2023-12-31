Posted Сегодня, 18:00
Published Сегодня, 18:00
Modified Сегодня, 18:03
Updated Сегодня, 18:03
Напомним, последние дни перед Новым годом Украина произвела серию обстрелов Белгорода и с помощью беспилотников попыталась организовать теракт на территории Ростовской области.
В беседе с порталом News.ru депутат рассказал, что не видит возможности новогоднего перемирия с Украиной. Александр Бородай заявил, что невозможно вести переговоры с теми, кого не получается воспринимать иначе чем «банду террористов» и «предателей». Депутат заметил, что в настоящий момент о прекращении огня на период новогодних праздников и Рождества не идет и речи.
«Не можем мы объявлять временное перемирие с бандой террористов, и дело не только в последней атаке ВСУ на Белгород. Никакого прекращения огня не было и не будет», — заявил Александр Бородай, добавив, что Украина предала не только свою дружбу с Россией, но и будущее своих жителей.