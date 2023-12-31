Ростовский депутат Бородай заявил, что не видит шанса для перемирия с Украиной

В беседе с порталом News.ru депутат рассказал, что не видит возможности новогоднего перемирия с Украиной. Александр Бородай заявил, что невозможно вести переговоры с теми, кого не получается воспринимать иначе чем «банду террористов» и «предателей». Депутат заметил, что в настоящий момент о прекращении огня на период новогодних праздников и Рождества не идет и речи.