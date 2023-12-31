rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:00

Published Сегодня, 18:00

Modified Сегодня, 18:03

Updated Сегодня, 18:03

Ростовский депутат Бородай заявил, что не видит шанса для перемирия с Украиной

Ростовский депутат Бородай заявил, что не видит шанса для перемирия с Украиной

31 декабря 2023, 18:00
Фото: 1MI
Ростовский депутат Бородай заявил, что не видит шанса для перемирия с Украиной
Депутат Госдумы из Ростовской области Александр Бородай заявил, что не видит перспектив для перемирия с Украиной на Новый год, об этом он сообщил в интервью для портала News.ru.

Напомним, последние дни перед Новым годом Украина произвела серию обстрелов Белгорода и с помощью беспилотников попыталась организовать теракт на территории Ростовской области.

«Рост зарплат и мирное небо»: что жители Ростовской области ждут от 2024 года
Узнать подробнее

В беседе с порталом News.ru депутат рассказал, что не видит возможности новогоднего перемирия с Украиной. Александр Бородай заявил, что невозможно вести переговоры с теми, кого не получается воспринимать иначе чем «банду террористов» и «предателей». Депутат заметил, что в настоящий момент о прекращении огня на период новогодних праздников и Рождества не идет и речи.

«Не можем мы объявлять временное перемирие с бандой террористов, и дело не только в последней атаке ВСУ на Белгород. Никакого прекращения огня не было и не будет», — заявил Александр Бородай, добавив, что Украина предала не только свою дружбу с Россией, но и будущее своих жителей.

Читайте также:
Губернатор Ростовской области назвал бесчеловечной атаку ВСУ по БелгородуОчевидцы заявили о работе систем ПВО в Ростовской области 30 декабряМинобороны заявили об уничтожении трех беспилотников в небе над Ростовской областью
#Общество#Россия#Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Ростовская область#ВСУ#Надежда Пустяк#Теракт#Бородай#СВО#Украина#Новый год#Белгород#Обстрелы#Огонь#Последние новости Ростова на сегодня#Депутат#Ростов#18+#Жители#Переговоры#Атака#Предательство#Происшествия#Террористы
Подпишитесь
Жителей Ростовской области призвали провести Новый год дома после обстрелов Белгорода
Сегодня, 10:06
Пьянка и фейерверки: митрополит Меркурий назвал Новый год придуманным праздником
Сегодня, 09:34
Туман, дожди и снег обрушатся на Ростовскую область в начале 2024 года
Сегодня, 09:02
Донской митрополит Меркурий признался, что крестится, когда слышит куранты
Сегодня, 08:30
В Ростовской области не стали отменять массовые мероприятия после обстрелов Белгорода
Сегодня, 07:54
Как художественный руководитель Московского театра сатиры работал в Ростове
Сегодня, 12:24