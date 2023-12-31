Следы Царицына и наследие Сталина: чем интересен Центральный район Волгограда

Первый подземный вагон отправился в путь в 1984 году. А в 2011 году маршрут был протянут ещё на три подземных станции. Сейчас длина СТ составляет 17,3 км, из которых 3,5 км проходят под землей. В 2012 году журнал «Forbes» включил волгоградский метротрам в список «12 самых интересных трамвайных маршрутов мира». Там он вполне заслужено занял 4-ю строчку.