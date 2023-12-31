Туман, дожди и снег обрушатся на Ростовскую область в начале 2024 года

Синоптики рассказали, что 31 декабря дончан ожидает облачная погода с прояснениями. Хотя ночью осадков не было, утром и днем в Ростовской области могут пройти небольшие дожди, также на донских дорогах сохраняется туман, снижающий видимость до 500-200 метров. В течение дня в Ростовской области будет дуть порывистый ветер скоростью до 18 метров в секунду, температура воздуха днем будет колебаться от +3 до +12 градусов в зависимости от районе и времени суток.