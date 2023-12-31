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Published Сегодня, 09:02

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Туман, дожди и снег обрушатся на Ростовскую область в начале 2024 года

Туман, дожди и снег обрушатся на Ростовскую область в начале 2024 года

31 декабря 2023, 09:02
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
Туман, дожди и снег обрушатся на Ростовскую область в начале 2024 года
В Ростовской области в ближайшие трое суток прогнозируют серьезное колебание температур, туман, дожди и гололед, об этом сообщили в Ростовском гидрометцентре.

Синоптики рассказали, что 31 декабря дончан ожидает облачная погода с прояснениями. Хотя ночью осадков не было, утром и днем в Ростовской области могут пройти небольшие дожди, также на донских дорогах сохраняется туман, снижающий видимость до 500-200 метров. В течение дня в Ростовской области будет дуть порывистый ветер скоростью до 18 метров в секунду, температура воздуха днем будет колебаться от +3 до +12 градусов в зависимости от районе и времени суток.

В понедельник, 1 января, в регионе пройдут дожди, а к туману прибавится гололед на дорогах. Скорость ветра ослабнет до 14 метров в секунду, а в новогоднюю ночь ударят морозы до -4 градусов. Днем также станет холоднее, и температура воздуха упадет до 0…+7 градусов.

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2 января на Ростовскую область обрушатся осадки в виде дождя, мокрого снега, к ним добавятся туман, гололед и сильный ветер скоростью до 14 метров в секунду. В течение суток температуры будут колебаться от -4 до +12 градусов.

Ранее дончан предупредили о мощных магнитных бурях в начале 2024 года.

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