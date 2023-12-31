В Ростове скончался обвиняемый в избиении подростка-инвалида в ТЦ «Орбита»

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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Updated Сегодня, 06:55
Напомним, в июне этого года стало известно, что в ТЦ «Орбита» произошло нападение на несовершеннолетнего парня. На подростка, имеющего инвалидность, набросился подвыпивший мужчина, который был вместе с приятелем. При этом сам ребенок находился в это время с отцом.
На мужчину, напавшего на подростка, было возбуждено уголовное дело. Его знакомый проходит как свидетель. При этом сам обвиняемый, который по информации «КП — Ростов-на-Дону» оказался 44-летним бездомным, нисколько не раскаивался в произошедшем.
До конца судебного процесса обвиняемый не дожил. Дело было закрыто в связи со смертью мужчины.
Пострадавший мальчик все еще восстанавливается от произошедшего. Он получил психологическую травму.