В Ростове скончался обвиняемый в избиении подростка-инвалида в ТЦ «Орбита»

Напомним, в июне этого года стало известно, что в ТЦ «Орбита» произошло нападение на несовершеннолетнего парня. На подростка, имеющего инвалидность, набросился подвыпивший мужчина, который был вместе с приятелем. При этом сам ребенок находился в это время с отцом.