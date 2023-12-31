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Published Сегодня, 06:53

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Updated Сегодня, 06:55

В Ростове скончался обвиняемый в избиении 14-летнего инвалида в ТЦ «Орбита»

В Ростове скончался обвиняемый в избиении подростка-инвалида в ТЦ «Орбита»

31 декабря 2023, 06:53
Фото: Midjourney
В Ростове скончался обвиняемый в избиении 14-летнего инвалида в ТЦ «Орбита»
В Ростове скончался мужчина, которого обвиняли в избиении ребенка-инвалида летом текущего года, сообщили местные СМИ.

Напомним, в июне этого года стало известно, что в ТЦ «Орбита» произошло нападение на несовершеннолетнего парня. На подростка, имеющего инвалидность, набросился подвыпивший мужчина, который был вместе с приятелем. При этом сам ребенок находился в это время с отцом.

На мужчину, напавшего на подростка, было возбуждено уголовное дело. Его знакомый проходит как свидетель. При этом сам обвиняемый, который по информации «КП — Ростов-на-Дону» оказался 44-летним бездомным, нисколько не раскаивался в произошедшем.

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До конца судебного процесса обвиняемый не дожил. Дело было закрыто в связи со смертью мужчины.

Пострадавший мальчик все еще восстанавливается от произошедшего. Он получил психологическую травму.

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