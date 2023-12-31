В Ростовской области не стали отменять массовые мероприятия после обстрелов Белгорода

Напомним, накануне в Белгородской области произошла трагедия. ВСУ нанесли массовый удар по центру Белгорода, и хотя часть снарядов успели перехватить системы ПВО, осколки некоторых из них упали на территории города, убив и покалечив десятки людей. В итоге в Белгородской области отменили массовые мероприятия, а губернатор Ростовской области Василий Голубев выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.