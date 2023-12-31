rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:54

Published Сегодня, 07:54

Modified Сегодня, 07:56

Updated Сегодня, 07:56

В Ростовской области не стали отменять массовые мероприятия после обстрелов Белгорода

В Ростовской области не стали отменять массовые мероприятия после обстрелов Белгорода

31 декабря 2023, 07:54
Фото: 1MI
В Ростовской области не стали отменять массовые мероприятия после обстрелов Белгорода

В Ростове не отменят массовые мероприятия после трагедии в Белгороде

В Ростовской области не планируют отменять массовые мероприятия после обстрелов Белгорода 30 декабря, об этом сообщили местные власти.

Напомним, накануне в Белгородской области произошла трагедия. ВСУ нанесли массовый удар по центру Белгорода, и хотя часть снарядов успели перехватить системы ПВО, осколки некоторых из них упали на территории города, убив и покалечив десятки людей. В итоге в Белгородской области отменили массовые мероприятия, а губернатор Ростовской области Василий Голубев выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.

Власти Ростовской области отказались от массовых мероприятий на Новый год
Узнать подробнее

Журналисты Ростовской области уточнили у властей, планируется ли ужесточить меры безопасности в регионе в новогодние праздники на фоне трагедии в Белгороде. Например, состоятся ли запланированные массовые мероприятия, например, традиционный забег 1 января.

«На данный момент информации об отмене нет. Все по плану», — рассказала пресс-секретарь правительства Ростовской области Татьяна Перцева.

Читайте также:
Все массовые мероприятия отменили в Таганроге после взрыва днем 28 июляВ кафе «Чехов сад» в эпицентре взрыва в Таганроге планировалось массовое мероприятиеВласти Ростовской области рекомендуют отменить массовые мероприятия
#Общество#Город#Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ВСУ#Надежда Пустяк#ПВО#Новый год#Губернатор#Белгород#Обстрелы#Последние новости Ростова на сегодня#Белгородская область#Снаряды#Трагедия#Гибель людей#18+#Массовые мероприятия#Информация#Отмена#Соболезнования#Меры безопасности#Журналисты#Происшествия#Новогодние праздники
Подпишитесь
Рассказываем, как будет ходить общественный транспорт Ростова в Новый год и каникулы
Сегодня, 07:29
Донской митрополит Меркурий признался, что крестится, когда слышит куранты
Сегодня, 08:30
В Ростове скончался обвиняемый в избиении подростка-инвалида в ТЦ «Орбита»
Сегодня, 06:53
Неизвестный напал в лифте на молодую учительницу в Ростове
Сегодня, 06:29
«Белгород, мы с тобой»: на фасаде «Ростов-Арены» появилась бегущая строка
Сегодня, 05:58