В Ростовской области не стали отменять массовые мероприятия после обстрелов Белгорода

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
Напомним, накануне в Белгородской области произошла трагедия. ВСУ нанесли массовый удар по центру Белгорода, и хотя часть снарядов успели перехватить системы ПВО, осколки некоторых из них упали на территории города, убив и покалечив десятки людей. В итоге в Белгородской области отменили массовые мероприятия, а губернатор Ростовской области Василий Голубев выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.
Журналисты Ростовской области уточнили у властей, планируется ли ужесточить меры безопасности в регионе в новогодние праздники на фоне трагедии в Белгороде. Например, состоятся ли запланированные массовые мероприятия, например, традиционный забег 1 января.
«На данный момент информации об отмене нет. Все по плану», — рассказала пресс-секретарь правительства Ростовской области Татьяна Перцева.