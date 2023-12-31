В Ростовской области от обедневших дончан начали прятать ценники на яйца

Posted Сегодня, 21:33
Published Сегодня, 21:33
Modified Сегодня, 21:35
Updated Сегодня, 21:35
В субботу, 30 декабря, донские СМИ сообщили, что в магазинах стали исчезать ценники на куриные яйца.
Согласно данным портала Ro.Today, ростовчане заметили, что с полок крупных сетевых магазинов пропали ценники с информацией о стоимости куриных яиц. Подобная тенденция стала наблюдаться после очередного повышения цен на куриные яйца до 142 рублей, о котором объявил Ростовстат.
Местные жители предполагают, что подобное явление может быть связано с загруженностью сотрудников продуктовых магазинов перед Новым годом, однако эта версия пока не получила официального подтверждения, данные уточняются.
Еще одной значимой новостью дня стало сообщение об изменении структуры расходов жителей Ростовской области. По словам экспертов, дончане и россияне в целом сократили статьи расходов на еду, образования и посещение кафе и ресторанов.
Так аналитики НАФИ сообщают, что жители Ростовской области за год стали тратить на продукты на 4% меньше от общей суммы своих расходов. При этом расходы на одежду и обувь выросли на 4% по сравнению с показателями 2022 года, на 2% больше пришлось тратить на транспорт и жилье, а вот расходы на образование пришлось урезать почти вдвое — с 16 до 8%.
Директор центра стратегического анализа «Ингосстраха» Евгения Васильева объясняет это тем, что россиянам просто не хватает средств для закрытия всех потребностей из-за высоких показателей инфляции. Теперь доля расходов на закрытие базовых потребностей преобладает над остальными тратами, и россияне делают выбор в пользу еды, а не духовной и интеллектуальной пищи.
Это подтверждает и экс-министр экономики Андрей Нечаев, уверенный, что показатели инфляции значительно выше тех, о которых говорит Центробанк.
«Соответственно, выбирая между „покушать“ и „учиться“ люди выбирают „покушать“», — сообщил эксперт.
Главной новостью дня стало сообщение о работе систем ПВО в Ростовской области.
В субботу, 30 декабря, Telegram-канал «Это Ростов» опубликовал видео с загадочными следами на небе, похожими на инверсионные следы, возникающие при работе систем ПВО. По словам авторов канала, они появились в небе над Ростовской областью около 16.50 мск, однако ни от местных жителей, ни от органов власти никаких сообщений о произошедшем не поступало. Когда и где велись съемки видео понять также не удалось.
В случае работы военных обычно губернатор Василий Голубев публикует официальное заявление с подтверждением от МО РФ, однако даже спустя пять часов информации о работе ПВО над Ростовской областью не поступало. Данные о происхождении видео и обстоятельствах инцидента уточняются.