В Ростовской области от обедневших дончан начали прятать ценники на яйца

Так аналитики НАФИ сообщают, что жители Ростовской области за год стали тратить на продукты на 4% меньше от общей суммы своих расходов. При этом расходы на одежду и обувь выросли на 4% по сравнению с показателями 2022 года, на 2% больше пришлось тратить на транспорт и жилье, а вот расходы на образование пришлось урезать почти вдвое — с 16 до 8%.