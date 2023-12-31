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Posted Сегодня, 14:17

Published Сегодня, 14:17

Modified Сегодня, 14:19

Updated Сегодня, 14:19

В Ростовской области с 1 января введут новые тарифы на проезд в электричках

В Ростовской области с 1 января 2024 года СКППК изменят тариф на перевозку пассажиров

31 декабря 2023, 14:17
Фото: 1MI
В Ростовской области с 1 января введут новые тарифы на проезд в электричках

В Ростовской области с 1 января введут новые тарифы на проезд в электричках

В Ростовской области введут новые тарифы для перевозки пассажиров пригородных поездов, об этом сообщили в пресс-службе АО «СКППК».

В пригородной пассажирской компании напомнили, что уже с 1 января в Ростовской области изменятся тарифы на перевозку пассажиров электричками. Он вырастет с 21 до 22 рублей за 10 километров пути.

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Стоимость поездки увеличится до 27 рублей, если пассажир собирается передвигаться на поезде в пределах Ростовской агломерации: в границах остановочных пунктов Рабочий Городок, Проспект Октября, Микояна, а также Ростова-Товарного, Сельмаша, Развилки, Красного Аксая, Кизитеринки, Темерника, 1337-го и 1330-го километров и других остановок Ростова-на-Дону.

«Тарифы увеличиваются на один рубль или соответственно 4,8%-3,8%, что не превышает уровень индекса потребительских цен за 2024 год (7,2%)», — сказано в сообщении региональной службы по тарифам Ростовской области.

Ранее стало известно, что на январских праздниках на маршрут Ростов-Таганрог выйдет ретро-поезд.

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