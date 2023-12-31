В Ростовской области с 1 января 2024 года СКППК изменят тариф на перевозку пассажиров

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
В пригородной пассажирской компании напомнили, что уже с 1 января в Ростовской области изменятся тарифы на перевозку пассажиров электричками. Он вырастет с 21 до 22 рублей за 10 километров пути.
Стоимость поездки увеличится до 27 рублей, если пассажир собирается передвигаться на поезде в пределах Ростовской агломерации: в границах остановочных пунктов Рабочий Городок, Проспект Октября, Микояна, а также Ростова-Товарного, Сельмаша, Развилки, Красного Аксая, Кизитеринки, Темерника, 1337-го и 1330-го километров и других остановок Ростова-на-Дону.
«Тарифы увеличиваются на один рубль или соответственно 4,8%-3,8%, что не превышает уровень индекса потребительских цен за 2024 год (7,2%)», — сказано в сообщении региональной службы по тарифам Ростовской области.
Ранее стало известно, что на январских праздниках на маршрут Ростов-Таганрог выйдет ретро-поезд.