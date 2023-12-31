В Ростовской области в 2023 году стали чаще продавать автомобили с пробегом

Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
Издание «Город N» со ссылкой на один из популярных порталов объявлений о продаже рассказал, что к концу 2023 года в Ростовской области стали чаще продавать автомобили с пробегом. Таких предложений стало на 22% больше по сравнению с показателями начала 2023 года.
Большую долю рынка занимают автомобили Lada(13%) со средней стоимостью 560 тысяч рублей. Второе место по объему предложений заняли автомобили корейского бренда Hyundai, уступающие ВАЗ всего на 1%, их средняя стоимость составила около 1,33 миллиона рублей.
Также в пятерку лидеров по объему предложений на рынке заняли Kia(9%), BMW(6%) и Volkswagen(5%). Средние цены на них составили 1,7, 3,8 и 1,6 миллиона соответственно.
Если говорить о конкретных моделях автомобилей, то чаще всего дончане продают Hyundai Solaris(3,3%), Hyundai Accent (3,1%) и Kia Rio(2,4%).
Ранее стало известно, что только 12% семей Ростовской области могут позволить себе покупку автомобиля в кредит.