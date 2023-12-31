В Ростовской области в 2023 году стали чаще продавать автомобили с пробегом

Издание «Город N» со ссылкой на один из популярных порталов объявлений о продаже рассказал, что к концу 2023 года в Ростовской области стали чаще продавать автомобили с пробегом. Таких предложений стало на 22% больше по сравнению с показателями начала 2023 года.