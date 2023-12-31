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Published Сегодня, 16:26

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Updated Сегодня, 16:28

В Ростовской области в 2023 году стали чаще продавать автомобили с пробегом

В Ростовской области в 2023 году стали чаще продавать автомобили с пробегом

31 декабря 2023, 16:26
Фото: 1MI
В Ростовской области в 2023 году стали чаще продавать автомобили с пробегом
В Ростовской области к концу года на рынке подержанных авто на 22% выросло число машин с пробегом, об этом сообщили аналитики одного из порталов объявлений о продаже.

Издание «Город N» со ссылкой на один из популярных порталов объявлений о продаже рассказал, что к концу 2023 года в Ростовской области стали чаще продавать автомобили с пробегом. Таких предложений стало на 22% больше по сравнению с показателями начала 2023 года.

Большую долю рынка занимают автомобили Lada(13%) со средней стоимостью 560 тысяч рублей. Второе место по объему предложений заняли автомобили корейского бренда Hyundai, уступающие ВАЗ всего на 1%, их средняя стоимость составила около 1,33 миллиона рублей.

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Также в пятерку лидеров по объему предложений на рынке заняли Kia(9%), BMW(6%) и Volkswagen(5%). Средние цены на них составили 1,7, 3,8 и 1,6 миллиона соответственно.

Если говорить о конкретных моделях автомобилей, то чаще всего дончане продают Hyundai Solaris(3,3%), Hyundai Accent (3,1%) и Kia Rio(2,4%).

Ранее стало известно, что только 12% семей Ростовской области могут позволить себе покупку автомобиля в кредит.

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