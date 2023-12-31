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В Ростовской области за 2023 год появилось около 20 новых священников

В Ростовской области за 2023 год появилось около 20 новых священников

31 декабря 2023, 10:39
Фото: rostoveparhia.ru
В Ростовской области за 2023 год появилось около 20 новых священников
В Ростовской области за 2023 год в сан посвятили 20 кандидитов в священники и дьяконы, об этом рассказал митрополит Меркурий во время интервью каналу «Дон24».

Во время передачи «Сугубо личное» в ответ на вопрос интервьюера о том, какие изменения привнес 2023 год в жизнь донской митрополии митрополит Меркурий рассказал, что наиболее значимыми событиями стали рукоположения священнослужителей.

«Для меня это очень важный показатель. За этот год почти 20 новых хиротоний было совершено[прим. редакции — ритуал посвящения кандидата в духовный сан]. Это священники и дьяконы. Те люди, которые приходят на смену, встают молодыми людьми к престолу Божьему, начинают свою жизнь. Для меня это очень хороший показатель, я за это Бога благодарю», — рассказал митрополит Меркурий, добавив, что не менее важно освящение храмов.

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По мнению священнослужителя, именно освящение храма позволяет создать христианскую общину и возродить церковь.

Ранее митрополит Меркурий раскритиковал Новый год, назвав его придуманным праздником.

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