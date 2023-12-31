В Ростовской области за 2023 год появилось около 20 новых священников

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Во время передачи «Сугубо личное» в ответ на вопрос интервьюера о том, какие изменения привнес 2023 год в жизнь донской митрополии митрополит Меркурий рассказал, что наиболее значимыми событиями стали рукоположения священнослужителей.
«Для меня это очень важный показатель. За этот год почти 20 новых хиротоний было совершено[прим. редакции — ритуал посвящения кандидата в духовный сан]. Это священники и дьяконы. Те люди, которые приходят на смену, встают молодыми людьми к престолу Божьему, начинают свою жизнь. Для меня это очень хороший показатель, я за это Бога благодарю», — рассказал митрополит Меркурий, добавив, что не менее важно освящение храмов.
По мнению священнослужителя, именно освящение храма позволяет создать христианскую общину и возродить церковь.
Ранее митрополит Меркурий раскритиковал Новый год, назвав его придуманным праздником.