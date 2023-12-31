«Вечно что-то хлопает»: дончан возмутил массовый запуск салютов в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
В субботу, 30 декабря, Telegram-канал «Это Ростов» опубликовал видео, на котором запечатлен запуск салютов на территории города. Несмотря на строгий запрет на запуск пиротехники, действующий в регионе с 1 декабря, ростовчане устроили фейерверк, который продолжался около минуты. Мощные хлопки слышал целый район.
«Не оскудеет земля русская идиотами! Пир во время чумы! Салютов, веселья им хочется! Мозгов нет от слова совсем!», — возмутились в комментариях местные жители, напомнив о неуместности салютов после обстрела Белгорода и гибели более 10 людей.
Аналогичные комментарии появились и в Telegram-канале главы администрации Ростова Алексея Логвиненко. В нем местные жители жаловались на нарушителей спокойствия, игнорирующих запрет губернатора на запуск салютов.
«Вот и мне интересно. Здесь в Ростове вечно что-то хлопает, во всяком случае у нас в Берёзке слышно. А что хлопает — непонятно», «Сейчас хлопает салют на СЖМ», «Никакой салют бахать вообще не должен именно потому, что сейчас бахнуть может, что угодно, ещё вызвать панику», «Я, хоть и понимаю, что это люди забили на запреты и запускают салюты, все равно пугаюсь: год был очень неспокойным по этой теме», «Вот да. У меня за окном постоянно что-то хлопает, и в нынешней ситуации каждый „хлопок“ порядком пугает», — пожаловались ростовчане, задаваясь вопросом, являются ли постоянные взрывы пиротехники последствиями людской глупости или провокацией.
По словам ростовчан, даже днем они постоянно слышат хлопки петард или салютов, которые не прекращаются вот уже два дня. Такие сообщения поступают из Первомайского, Пролетарского районов, а также жителей ЗЖМ.
«Людская глупость или провокации? В Белгороде такая трагедия, а этим всё по барабану. Сегодня Белгород разбомбили. А этим идиотам праздника хочется», — удивились горожане.
Аналогичная ситуация наблюдается и под постами главы администрации Таганрога, жители жалуются на запуск пиротехники рядом с Пушкинской набережной.
«Если запрещаете, наказывайте. В „Гринвиче“ всю ночь гуляли, орали, салюты. Кого вы призываете[прим. редакции — проводить Новый год без запуска фейерверков]? Если все, значит все», — возмутились жители Таганрога.