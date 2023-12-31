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Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

«Вечно что-то хлопает»: дончан возмутил массовый запуск салютов в Ростовской области

«Вечно что-то хлопает»: дончан возмутил массовый запуск салютов в Ростовской области

31 декабря 2023, 11:26
Фото: 1MI
«Вечно что-то хлопает»: дончан возмутил массовый запуск салютов в Ростовской области

Дончане массово нарушают запрет на запуск фейерверков в Ростовской области

В Ростовской области жители Ростова и Таганрога стали массово нарушать запреты на запуск пиротехник перед Новым годом, комментарии появились в местных Telegram-каналах.

В субботу, 30 декабря, Telegram-канал «Это Ростов» опубликовал видео, на котором запечатлен запуск салютов на территории города. Несмотря на строгий запрет на запуск пиротехники, действующий в регионе с 1 декабря, ростовчане устроили фейерверк, который продолжался около минуты. Мощные хлопки слышал целый район.

Видео: Видео: Telegram-канал «Это Ростов» / 1MI

«Не оскудеет земля русская идиотами! Пир во время чумы! Салютов, веселья им хочется! Мозгов нет от слова совсем!», — возмутились в комментариях местные жители, напомнив о неуместности салютов после обстрела Белгорода и гибели более 10 людей.

Аналогичные комментарии появились и в Telegram-канале главы администрации Ростова Алексея Логвиненко. В нем местные жители жаловались на нарушителей спокойствия, игнорирующих запрет губернатора на запуск салютов.

«Вот и мне интересно. Здесь в Ростове вечно что-то хлопает, во всяком случае у нас в Берёзке слышно. А что хлопает — непонятно», «Сейчас хлопает салют на СЖМ», «Никакой салют бахать вообще не должен именно потому, что сейчас бахнуть может, что угодно, ещё вызвать панику», «Я, хоть и понимаю, что это люди забили на запреты и запускают салюты, все равно пугаюсь: год был очень неспокойным по этой теме», «Вот да. У меня за окном постоянно что-то хлопает, и в нынешней ситуации каждый „хлопок“ порядком пугает», — пожаловались ростовчане, задаваясь вопросом, являются ли постоянные взрывы пиротехники последствиями людской глупости или провокацией.

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По словам ростовчан, даже днем они постоянно слышат хлопки петард или салютов, которые не прекращаются вот уже два дня. Такие сообщения поступают из Первомайского, Пролетарского районов, а также жителей ЗЖМ.

«Людская глупость или провокации? В Белгороде такая трагедия, а этим всё по барабану. Сегодня Белгород разбомбили. А этим идиотам праздника хочется», — удивились горожане.

Аналогичная ситуация наблюдается и под постами главы администрации Таганрога, жители жалуются на запуск пиротехники рядом с Пушкинской набережной.

«Если запрещаете, наказывайте. В „Гринвиче“ всю ночь гуляли, орали, салюты. Кого вы призываете[прим. редакции — проводить Новый год без запуска фейерверков]? Если все, значит все», — возмутились жители Таганрога.

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