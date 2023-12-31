«Вечно что-то хлопает»: дончан возмутил массовый запуск салютов в Ростовской области

«Вот и мне интересно. Здесь в Ростове вечно что-то хлопает, во всяком случае у нас в Берёзке слышно. А что хлопает — непонятно», «Сейчас хлопает салют на СЖМ», «Никакой салют бахать вообще не должен именно потому, что сейчас бахнуть может, что угодно, ещё вызвать панику», «Я, хоть и понимаю, что это люди забили на запреты и запускают салюты, все равно пугаюсь: год был очень неспокойным по этой теме», «Вот да. У меня за окном постоянно что-то хлопает, и в нынешней ситуации каждый „хлопок“ порядком пугает», — пожаловались ростовчане, задаваясь вопросом, являются ли постоянные взрывы пиротехники последствиями людской глупости или провокацией.