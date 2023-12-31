Власти Ростова рассказали, куда жаловаться на взрывы петард и салютов

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
До Нового года остались считанные часы, но уже сейчас из разных частей Ростова-на-Дону поступают многочисленные сообщения о нарушении запрета на использование пиротехники.
По словам ростовчан, уже больше часа в разных районах города слышны звуки взрывов салютов и петард.
«В Александровке уже минут 15 взрывают петарды, что сигналки машин срабатывают и уши закладывает», «На Западном то же самое, взрывают не часто, но громко. На 14 этаже слышно», — пожаловались ростовчане.
Жители обратились к администрации Ростова, чтобы выяснить, как будут контролировать использование пиротехники дончанами на территории города в новогоднюю ночь.
«В целях обеспечения принятия соответствующих административных мер к нарушителям, осуществляющих запуск пиротехнических изделий, рекомендуется незамедлительно (на момент нарушения правопорядка) обращаться по единому номеру 112 или в службу полиции по номеру 102», — сообщили представители администрации Ростова-на-Дону.
Напомним, ранее МЧС заявили, что будут предотвращать запуск салютов в новогоднюю ночь.