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Published Сегодня, 14:59

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Updated Сегодня, 15:03

Власти Ростова рассказали, куда жаловаться на взрывы петард и салютов

Власти Ростова рассказали, куда жаловаться на взрывы петард и салютов

31 декабря 2023, 14:59
Фото: 1MI
Власти Ростова рассказали, куда жаловаться на взрывы петард и салютов
В Ростове власти сообщили, кому жаловаться из-за взрывов петард и салютов, об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

До Нового года остались считанные часы, но уже сейчас из разных частей Ростова-на-Дону поступают многочисленные сообщения о нарушении запрета на использование пиротехники.

По словам ростовчан, уже больше часа в разных районах города слышны звуки взрывов салютов и петард.

«В Александровке уже минут 15 взрывают петарды, что сигналки машин срабатывают и уши закладывает», «На Западном то же самое, взрывают не часто, но громко. На 14 этаже слышно», — пожаловались ростовчане.

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Жители обратились к администрации Ростова, чтобы выяснить, как будут контролировать использование пиротехники дончанами на территории города в новогоднюю ночь.

«В целях обеспечения принятия соответствующих административных мер к нарушителям, осуществляющих запуск пиротехнических изделий, рекомендуется незамедлительно (на момент нарушения правопорядка) обращаться по единому номеру 112 или в службу полиции по номеру 102», — сообщили представители администрации Ростова-на-Дону.

Напомним, ранее МЧС заявили, что будут предотвращать запуск салютов в новогоднюю ночь.

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