Военные предотвратили теракт на территории Ростовской области

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
В воскресенье, 31 декабря, около 17.40 мск военным удалось пресечь теракт со стороны украинских военных. В небе Ростовской области заметили сразу три беспилотника самолетного типа. Военные применили системы ПВО, чтобы уничтожить летательные аппараты.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.
Журналисты запросили у властей Ростовской области комментарий о возможных последствиях уничтожения беспилотников на земле и причиненном ущербе. Информация уточняется.
Обращаем внимание, что накануне ВСУ произвели серьезную ракетную атаку по территориям Белгородской области. В результате теракта погибли 14 человек, трое из них дети, еще 108 белгородцам нанесли травмы различной степени тяжести.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал подобные атаки по гражданским объектам инфраструктуры и мирному населению бесчеловечными.
Ранее в Ростовской области не стали отменять массовые праздничные мероприятия, посвященные Новому году, несмотря на попытки атак ВСУ по приграничным к Украине территориям.