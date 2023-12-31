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Posted Сегодня, 15:44

Published Сегодня, 15:44

Modified Сегодня, 15:46

Updated Сегодня, 15:46

Военные предотвратили теракт на территории Ростовской области

Военные предотвратили теракт на территории Ростовской области

31 декабря 2023, 15:44
Фото: Midjourney
Военные предотвратили теракт на территории Ростовской области
В Ростовской области военные предотвратили теракт, сбив украинские беспилотники, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
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СВО

В воскресенье, 31 декабря, около 17.40 мск военным удалось пресечь теракт со стороны украинских военных. В небе Ростовской области заметили сразу три беспилотника самолетного типа. Военные применили системы ПВО, чтобы уничтожить летательные аппараты.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Журналисты запросили у властей Ростовской области комментарий о возможных последствиях уничтожения беспилотников на земле и причиненном ущербе. Информация уточняется.

Очевидцы заявили о работе систем ПВО в Ростовской области 30 декабря
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Обращаем внимание, что накануне ВСУ произвели серьезную ракетную атаку по территориям Белгородской области. В результате теракта погибли 14 человек, трое из них дети, еще 108 белгородцам нанесли травмы различной степени тяжести.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал подобные атаки по гражданским объектам инфраструктуры и мирному населению бесчеловечными.

Ранее в Ростовской области не стали отменять массовые праздничные мероприятия, посвященные Новому году, несмотря на попытки атак ВСУ по приграничным к Украине территориям.

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