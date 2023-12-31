Жителей Ростовской области призвали провести Новый год дома после обстрелов Белгорода

«У нас в области уже действовал и действует запрет на запуск фейерверков. Уверен, что не только общий запрет, но и наше с вами отношение к чужому горю, к тем, кто сейчас защищает нашу страну, станут знаком поддержки», — добавил Андрей Фатеев, напомнив, что запрет на использование пиротехники в Ростовской области действует уже месяц. Однако и сейчас находятся нарушители, которые запускают пиротехнику, пугая местных жителей и мешая работе систем ПВО.