Жителей Ростовской области призвали провести Новый год дома после обстрелов Белгорода

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Напомним, 30 декабря ВСУ обстреляли центр Белгорода, это привело к гибели 14 человек и травмированию более 100 местных жителей, кроме того, за несколько часов атак повредили более 20 многоквартирных домов и более 100 автомобилей.
Уже утром 31 декабря глава администрации Таганрога Андрей Фатеев обратился к местным жителям, сообщив, что в значительной части российских городов из-за трагедии в Белгороде отменили праздничные фейерверки, выразив таким образом поддержку близким жертв обстрела.
«У нас в области уже действовал и действует запрет на запуск фейерверков. Уверен, что не только общий запрет, но и наше с вами отношение к чужому горю, к тем, кто сейчас защищает нашу страну, станут знаком поддержки», — добавил Андрей Фатеев, напомнив, что запрет на использование пиротехники в Ростовской области действует уже месяц. Однако и сейчас находятся нарушители, которые запускают пиротехнику, пугая местных жителей и мешая работе систем ПВО.
Андрей Фатеев также напомнил таганрожцам, что безопасность жителей является результатом их сознательного отношения к происходящему и призвал дончан провести новогодние праздники в спокойной семейной обстановке.
Ранее власти Ростовской области объявили, что спасатели и пожарные перешли на режим повышенной готовности на время новогодних праздников.