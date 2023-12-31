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Жителей Ростовской области призвали провести Новый год дома после обстрелов Белгорода

Жителей Ростовской области призвали провести Новый год дома после обстрелов Белгорода

31 декабря 2023, 10:06
Фото: 1MI
Жителей Ростовской области призвали провести Новый год дома после обстрелов Белгорода

Дончан призвали отказаться от фейерверков из-за трагедии в Белгороде

Жителям Ростовской области напомнили о запрете праздничных фейерверков и попросили остаться дома после трагедии в Белгороде, обращение к землякам опубликовал в своем Telegram-канале глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

Напомним, 30 декабря ВСУ обстреляли центр Белгорода, это привело к гибели 14 человек и травмированию более 100 местных жителей, кроме того, за несколько часов атак повредили более 20 многоквартирных домов и более 100 автомобилей.

Уже утром 31 декабря глава администрации Таганрога Андрей Фатеев обратился к местным жителям, сообщив, что в значительной части российских городов из-за трагедии в Белгороде отменили праздничные фейерверки, выразив таким образом поддержку близким жертв обстрела.

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«У нас в области уже действовал и действует запрет на запуск фейерверков. Уверен, что не только общий запрет, но и наше с вами отношение к чужому горю, к тем, кто сейчас защищает нашу страну, станут знаком поддержки», — добавил Андрей Фатеев, напомнив, что запрет на использование пиротехники в Ростовской области действует уже месяц. Однако и сейчас находятся нарушители, которые запускают пиротехнику, пугая местных жителей и мешая работе систем ПВО.

Андрей Фатеев также напомнил таганрожцам, что безопасность жителей является результатом их сознательного отношения к происходящему и призвал дончан провести новогодние праздники в спокойной семейной обстановке.

Ранее власти Ростовской области объявили, что спасатели и пожарные перешли на режим повышенной готовности на время новогодних праздников.

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