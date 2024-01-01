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Published Сегодня, 08:10

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Updated Сегодня, 08:13

Мимы, динозавры и Дед Мороз: кто участвовал в традиционном забеге 1 января в Ростове

Динозавры и Дед Мороз: фоторепортаж с традиционного забега 1 января в Ростове

1 января 2024, 08:10
Фото: rostovgazeta.ru
Мимы, динозавры и Дед Мороз: кто участвовал в традиционном забеге 1 января в Ростове

Традиционный забег 1 января собрал в центре Ростова несколько сотен участников

В Ростове несколько сотен спортсменов и любителей здорового образа жизни пробежали традиционный забег 1 января, об этом рассказал собственный корреспондент RostovGazeta.

Пока значительная часть ростовчан отсыпается после гуляний и застолий в новогоднюю ночь, нашлись и те, кто начал Новый 2024 год с традиционного забега 1 января. Участники забега собрались в парке имени Максима Горького около 10.00 мск, чтобы вместе пробежать по улице Пушкинской до Донской государственной публичной библиотеки. Общая протяженность маршрута составляет четыре километра.

Фото: begin.run

По словам корреспондента RostovGazeta, в забеге принимали участие около двухсот человек, часть из них была одета в карнавальные костюмы и кигуруми. Самыми яркими участниками забега стали клоуны, мимы, Дед Мороз со Снегурочкой, динозавр, две банки безалкогольного пива и бегун в костюме Гринча.

Фото: rostovgazeta.ru

Ранее в Ростове и Ростовской области не стали отменять массовые мероприятия на Новый год из-за трагедии в Белгороде.

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