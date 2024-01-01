Динозавры и Дед Мороз: фоторепортаж с традиционного забега 1 января в Ростове

Пока значительная часть ростовчан отсыпается после гуляний и застолий в новогоднюю ночь, нашлись и те, кто начал Новый 2024 год с традиционного забега 1 января. Участники забега собрались в парке имени Максима Горького около 10.00 мск, чтобы вместе пробежать по улице Пушкинской до Донской государственной публичной библиотеки. Общая протяженность маршрута составляет четыре километра.