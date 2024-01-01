Динозавры и Дед Мороз: фоторепортаж с традиционного забега 1 января в Ростове

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Пока значительная часть ростовчан отсыпается после гуляний и застолий в новогоднюю ночь, нашлись и те, кто начал Новый 2024 год с традиционного забега 1 января. Участники забега собрались в парке имени Максима Горького около 10.00 мск, чтобы вместе пробежать по улице Пушкинской до Донской государственной публичной библиотеки. Общая протяженность маршрута составляет четыре километра.
По словам корреспондента RostovGazeta, в забеге принимали участие около двухсот человек, часть из них была одета в карнавальные костюмы и кигуруми. Самыми яркими участниками забега стали клоуны, мимы, Дед Мороз со Снегурочкой, динозавр, две банки безалкогольного пива и бегун в костюме Гринча.
Ранее в Ростове и Ростовской области не стали отменять массовые мероприятия на Новый год из-за трагедии в Белгороде.