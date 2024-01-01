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Published Сегодня, 17:15

Modified Сегодня, 17:17

Updated Сегодня, 17:17

ФРТ одобрил выплату компенсаций обманутым дольщикам в Ростовской области

ФРТ одобрил выплату компенсаций обманутым дольщикам в Ростовской области

1 января 2024, 17:15
Фото: 1MI
ФРТ одобрил выплату компенсаций обманутым дольщикам в Ростовской области
Наблюдательный совет Фонда развития территорий объявил, кто из обманутых дольщиков Ростовской области получит выплаты, информация об этом появилась на портале ФРТ.

В конце 2023 года наблюдательный совет ФРТ рассмотрел 85 проблемных объекта, чтобы принять решение о выплатах компенсаций обманутым дольщикам, которые вложили собственные средства в строительство.

По словам гендиректора ФРТ Ильшата Шагиахметова, члены наблюдательного совета рассматривали объекты в 15 регионах страны, по результатам обсуждений было принято решение выплатить компенсации более чем пяти тысячам пострадавшим дольщикам. На эти цели собираются направить 20,6 миллиарда рублей.

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В Ростовской области выплаты получат дольщики только четырех проблемных объектов: двух домов ООО «ЦСТ-СТРОЙ» в Ростове-на-Дону на улице Магнитогорской, дома ООО «РОСТ» в Азове на переулке П. Мазепы, 43А и дома ООО СК «Ротяг» в Таганроге на улице Чучева, 40. Все субъекты заявили, что не видят возможностей для завершения строительства.

Размер выплат и сроки перечисления средств пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что ФРТ начали судиться с ростовским застройщиком, от действий которого пострадали 70 человек.

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