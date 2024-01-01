ФРТ одобрил выплату компенсаций обманутым дольщикам в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
Modified Сегодня, 17:17
Updated Сегодня, 17:17
В конце 2023 года наблюдательный совет ФРТ рассмотрел 85 проблемных объекта, чтобы принять решение о выплатах компенсаций обманутым дольщикам, которые вложили собственные средства в строительство.
По словам гендиректора ФРТ Ильшата Шагиахметова, члены наблюдательного совета рассматривали объекты в 15 регионах страны, по результатам обсуждений было принято решение выплатить компенсации более чем пяти тысячам пострадавшим дольщикам. На эти цели собираются направить 20,6 миллиарда рублей.
В Ростовской области выплаты получат дольщики только четырех проблемных объектов: двух домов ООО «ЦСТ-СТРОЙ» в Ростове-на-Дону на улице Магнитогорской, дома ООО «РОСТ» в Азове на переулке П. Мазепы, 43А и дома ООО СК «Ротяг» в Таганроге на улице Чучева, 40. Все субъекты заявили, что не видят возможностей для завершения строительства.
Размер выплат и сроки перечисления средств пока неизвестны.
Ранее сообщалось, что ФРТ начали судиться с ростовским застройщиком, от действий которого пострадали 70 человек.