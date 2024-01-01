ФРТ одобрил выплату компенсаций обманутым дольщикам в Ростовской области

В Ростовской области выплаты получат дольщики только четырех проблемных объектов: двух домов ООО «ЦСТ-СТРОЙ» в Ростове-на-Дону на улице Магнитогорской, дома ООО «РОСТ» в Азове на переулке П. Мазепы, 43А и дома ООО СК «Ротяг» в Таганроге на улице Чучева, 40. Все субъекты заявили, что не видят возможностей для завершения строительства.