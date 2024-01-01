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Published Сегодня, 06:17

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Updated Сегодня, 06:20

График работы ТРК и ТРЦ Ростова с 1 по 8 января

График работы торговых центров в Ростове с 1 по 8 января

1 января 2024, 06:17
Фото: rostovgazeta.ru
График работы ТРК и ТРЦ Ростова с 1 по 8 января
ТРК и ТРЦ будут активно работать на протяжении всех новогодних каникул в привычном для жителей Ростова режиме. Исключение составит только 1 января. Однако магазины, кафе и кинотеатры могут иметь свои графики работы.

Ростовские торгово-развлекательные комплексы будут открыты большую часть праздничных выходных. Однако большинство из них запланировали особый график работы на период с 1 по 8 января. Например, ТРК «Горизонт» будет закрыт 1 января, за исключением магазина «Золотое яблоко» и кофейни «Старс», также будет работать кинотеатр. Со 2 января все остальные торговые точки откроются с 10 утра.

ТРЦ «Мегамаг» также начнет свою работу со 2 января по обычному расписанию. Кинотеатр «Киномакс» в этом ТРЦ будет открыт уже с 1 января с обеда.

«Мега» откроется 1 января после обеда и будет работать до вечера, а со 2 января вернется к обычному графику работы. При этом «Ашан» и «Леруа Мерлен» в первый день нового года будут закрыты.

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«Золотой Вавилон» на ЗЖМ начнет работу в обычном режиме с 2 января. Здесь 1 января откроется кинотеатр, а позднее на часть ресторанного дворика и все игровые площадки.

«Вавилон» на СЖМ 1 января будет частично закрыт. В первый день заработают только кинотеатр «Чарли», детский развлекательный парк, магазин «Перекрёсток» и Burger King.

«Рио» будет работать частично 1 января. Кинотеатр «Синема Стар», ресторанный дворик и «Лента» будут доступны для посетителей. Гипермаркет начнет свою работу в 10 утра.

Галерея «Парк» на СЖМ будет работать все выходные с 10 утра до 10 вечера. Однако магазины в этом комплексе могут установить свой график работы и иметь выходные в удобное для них время.

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