График работы торговых центров в Ростове с 1 по 8 января

Ростовские торгово-развлекательные комплексы будут открыты большую часть праздничных выходных. Однако большинство из них запланировали особый график работы на период с 1 по 8 января. Например, ТРК «Горизонт» будет закрыт 1 января, за исключением магазина «Золотое яблоко» и кофейни «Старс», также будет работать кинотеатр. Со 2 января все остальные торговые точки откроются с 10 утра.