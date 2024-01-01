Куда сводить ребенка на новогодних каникулах в Ростове

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
Modified Сегодня, 05:37
Updated Сегодня, 05:37
На новогодних каникулах в ростовских кинотеатрах будут показывать детские мультфильмы и кино. С 1 января посмотреть в кино можно новый шедевр японского гения Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица». Аниме покажут сразу в пяти городских кинотеатрах. Стоимость билета составляет примерно 450 рублей.
Также посмотреть можно будет очередной мультфильм из альманаха про трех богатырей — «Три богатыря и пуп земли». Анимационную картину крутят в десяти городских кинотеатрах. Покажут в кинотеатрах и другой российский мультик — «Великолепная пятерка». Он придется по вкусу маленьким фанатам балета и театра.
Среди кинолент в кинотеатрах также представлены отечественные «Бременские музыканты» и «Манюня: Новогодние приключения». Все фильмы показывают в ростовских кинотеатрах каждый день новогодних праздников, поэтому найти картину себе по душе не составит труда.
Для любителей интеллектуального отдыха в Ростове на новогодних каникулах будут работать музеи. Например, с 3 по 6 января экскурсии проводит исторический парк «Россия — моя история». Тематика лекций там самая разная. Например, с малышами можно посетить выставку «История Нового года». Подростков же заинтересуют лекции, связанные с Революцией, Первой мировой войной и битвами Великой Отечественной войны.
В Донской государственной публичной библиотеке до 14 января также будут идти различные выставки. Например, «Арт-елка 2024» — на экспозиции представят дизайнерские елки, карнавальные украшения, маски, игрушки и открытки ручной работы и другие необычные экспонаты. Вход на мероприятие совершенно бесплатный.
В Ростовском областном музее изобразительных искусств проходит выставка «Рождественские сны». На экспозиции представлены более 40 полотен, созданных ростовской династией художников Лиховид. Выставка будет работать до 23 января.
Большую праздничную программу на каникулы подготовили и ростовские театры. Например, со 2 января в театре драмы имени Горького покажут спектакль «Волшебное перо Жар-птицы». Постановку показывают несколько раз в день, поэтому родителям будет удобно найти подходящее время для посещения. Цена билета в среднем составляет 500 рублей.
Также во все дни новогодних каникул в Молодежном театре представят спектакль «Удивительное путешествие кролика Эдварда». Постановку с яркими и необычными декорациями можно посмотреть в разные часы новогодних каникул. За билет придется отдать в районе 600 рублей.
2 и 6 января в Ростове в конгресс-холле ДГТУ представят постановку «В некотором царстве, в подводном государстве». Театром-постановщиком выступает Донецкий центр славянской культуры. Рождественский спектакль написан по мотивам народной сказки про Емелю и Щуку. Возрастных ограничения для его посещения нет. Однако стоимость билета начинается от суммы в 800 рублей.
В областном доме народного творчества 2, 6 и 13 января для зрителей от шести лет покажут музыкальный спектакль «Ночь перед Рождеством» по мотивам знаменитого произведения Николая Гоголя. Стоимость билета составляет от 600 рублей. Для постановки созданы уникальные декорации, исполнять вокальные номера будут более 40 артистов.
На новогодних каникулах будет работать и ростовский зоопарк. С 1 по 6 января там можно посетить показательные кормления животных, например, пеликанов, пум, шимпанзе, лам и других. Ежедневно с 12.00 до 15.00 открыта резиденция Деда Мороза и Снегурочки. В их избушке можно рассказать стих, спеть песню и получить подарок. Также с 12.00 до 14.00 в зимнем павильоне лемуров будет работать мастерская Деда Мороза.
Ежедневно со 2 января показывают представления и в ростовском цирке. Посетить там можно двухчасовой мюзикл на воде «Новогодняя Одиссея». Представление показывают в разные часы, поэтому найти время на его посещение не составит труда. Стоимость билета начинается от двух тысяч рублей.