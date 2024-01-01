Куда сводить ребенка на новогодних каникулах в Ростове

На новогодних каникулах будет работать и ростовский зоопарк. С 1 по 6 января там можно посетить показательные кормления животных, например, пеликанов, пум, шимпанзе, лам и других. Ежедневно с 12.00 до 15.00 открыта резиденция Деда Мороза и Снегурочки. В их избушке можно рассказать стих, спеть песню и получить подарок. Также с 12.00 до 14.00 в зимнем павильоне лемуров будет работать мастерская Деда Мороза.