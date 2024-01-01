Ледяной дождь и мокрый снег накроют Ростовскую область с 1 января

Синоптики рассказали, что 1 января в Ростовской области ожидается небольшой дождь, а на севере ожидается мокрый снег. В темное время суток и утром на дорогах Ростовской области сохраняется сильный туман, сокращающий видимость до 200 метров. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от -4 до +8 градусов в зависимости от района.