Ледяной дождь и мокрый снег накроют Ростовскую область с 1 января

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Синоптики рассказали, что 1 января в Ростовской области ожидается небольшой дождь, а на севере ожидается мокрый снег. В темное время суток и утром на дорогах Ростовской области сохраняется сильный туман, сокращающий видимость до 200 метров. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от -4 до +8 градусов в зависимости от района.
Уже во вторник, 2 января, небо прояснится, однако в большинстве районов Ростовской области пройдет холодный дождь и мокрый снег, также на дорогах прогнозируют гололедицу. Ветер усилится до 18 метров в секунду. А температура на севере региона ночью упадет до -6 градусов. Днем воздух прогреется до +7-12 градусов.
3 января тенденция к снижению температуры сохранится. В регионе прогнозируют обильные осадки, налипание мокрого снега на ветви деревьев, ЛЭП, а также гололедицу и дождь. В течение суток температура будет меняться от -7 до +8 градусов.
Напомним, в декабре из-за гололеда в регионе произошло более тысячи ЧП.