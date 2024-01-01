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Posted Сегодня, 10:02

Published Сегодня, 10:02

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

Ледяной дождь и мокрый снег накроют Ростовскую область с 1 января

Ледяной дождь и мокрый снег накроют Ростовскую область с 1 января

1 января 2024, 10:02
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
Ледяной дождь и мокрый снег накроют Ростовскую область с 1 января
В Ростовской области в первую неделю года ожидаются ледяные дожди, заморозки, гололед и мокрый снег, об этом сообщили специалисты Ростовского гидрометцентра.

Синоптики рассказали, что 1 января в Ростовской области ожидается небольшой дождь, а на севере ожидается мокрый снег. В темное время суток и утром на дорогах Ростовской области сохраняется сильный туман, сокращающий видимость до 200 метров. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от -4 до +8 градусов в зависимости от района.

Уже во вторник, 2 января, небо прояснится, однако в большинстве районов Ростовской области пройдет холодный дождь и мокрый снег, также на дорогах прогнозируют гололедицу. Ветер усилится до 18 метров в секунду. А температура на севере региона ночью упадет до -6 градусов. Днем воздух прогреется до +7-12 градусов.

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3 января тенденция к снижению температуры сохранится. В регионе прогнозируют обильные осадки, налипание мокрого снега на ветви деревьев, ЛЭП, а также гололедицу и дождь. В течение суток температура будет меняться от -7 до +8 градусов.

Напомним, в декабре из-за гололеда в регионе произошло более тысячи ЧП.

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