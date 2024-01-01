На свободу вышла бывшая ростовская судья, получившая срок за хищение у Цапков

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
В воскресенье, 31 декабря, дочь экс-судьи арбитражного суда Ростовской области Светланы Мартыновой опубликовала фото с матерью. На фотографии осужденная пила шампанское в компании дочери и супруга на фоне внедорожника и заснеженной дороги.
«2023… Я верила! Спасибо», — кратко подписала семейную фотографию дочь Мартыновой.
Напомним, что саму Светлану Мартынову только в августе 2023 года приговорили к 10 годам лишения свободы и взыскали с нее более 90 миллионов рублей за мошенничество в особо крупном размере и пособничество в фальсификации доказательств.
В момент вынесения приговора, СМИ сообщали, что Мартыновой пересчитают срок, поскольку она находилась в СИЗО с 2017 года. Причиной столь длительного заключения стали обвинения в пособничестве во взятке, когда женщина передала многомиллионную взятку для решения спора о землях Цапков, и создании преступной схемы для хищения 92 миллионов рублей и сельскохозяйственной продукции.