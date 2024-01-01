«По всему городу валяются»: ростовчан расстроили наваленные на свалки елки

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
В понедельник, 1 января, Telegram-канал «Это Ростов» со ссылкой на очевидцев объявил, что на улицах города появились свалки праздничных деревьев — елей, пихт и сосен. Навалы появились на площадках для сбора ТБО и рядом с закрывшимися елочными базарами.
По словам очевидцев, нераспроданные елки свалили в кучу на свалку вместо того, чтобы отвезти свежие деревья в зоопарк или распродать их с уценкой за несколько часов до Нового года.
«А можно было изначально вдвое дешевле продавать, чтобы не стоять с ними до последнего и не выкидывать потом…», «Интересно, на что они рассчитывали, устанавливая такие цены? За палки», «Да они по всем городу вот так валяются», «Варвары, столько деревьев загубили», — расстроились ростовчане.