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Posted Сегодня, 13:14

Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

«По всему городу валяются»: ростовчан расстроили наваленные на свалки елки

«По всему городу валяются»: ростовчан расстроили наваленные на свалки елки

1 января 2024, 13:14
Фото: 1MI
«По всему городу валяются»: ростовчан расстроили наваленные на свалки елки

В Ростове жители жалуются на массовые свалки нераспроданных елей

В Ростове на улицах города обнаружили праздничные пихты, ели и сосны, выброшенные на свалки после Нового года, об этом сообщил местный Telegram-канал.

В понедельник, 1 января, Telegram-канал «Это Ростов» со ссылкой на очевидцев объявил, что на улицах города появились свалки праздничных деревьев — елей, пихт и сосен. Навалы появились на площадках для сбора ТБО и рядом с закрывшимися елочными базарами.

Фото: Telegram-канал «Это Ростов»

По словам очевидцев, нераспроданные елки свалили в кучу на свалку вместо того, чтобы отвезти свежие деревья в зоопарк или распродать их с уценкой за несколько часов до Нового года.

«А можно было изначально вдвое дешевле продавать, чтобы не стоять с ними до последнего и не выкидывать потом…», «Интересно, на что они рассчитывали, устанавливая такие цены? За палки», «Да они по всем городу вот так валяются», «Варвары, столько деревьев загубили», — расстроились ростовчане.

В Ростове цены на ели и сосны выросли до 15 тысяч рублей
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Ранее в Ростове цены на елки взлетели до 15 тысяч рублей за дерево.

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