«По всему городу валяются»: ростовчан расстроили наваленные на свалки елки

«А можно было изначально вдвое дешевле продавать, чтобы не стоять с ними до последнего и не выкидывать потом…», «Интересно, на что они рассчитывали, устанавливая такие цены? За палки», «Да они по всем городу вот так валяются», «Варвары, столько деревьев загубили», — расстроились ростовчане.