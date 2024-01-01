Ростовчане стали реже обращаться за помощью врачей в новогоднюю ночь

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
В понедельник, 1 января, Алексей Логвиненко провел первую в 2024 году планерку, чтобы узнать, как новогоднюю ночь отработали экстренные службы.
Согласно данным властей, экстренные и коммунальные службы работали в штатном режиме, а вот количество обращений к врачам по сравнению с 31 декабря 2022 года уменьшилось на 7%. Также не поступило ни одного сигнала о травмировании людей из-за использования петард и салютов, хотя в прошлом году как минимум одна ростовчанка осталась без руки из-за неосторожного обращения с пиротехникой.
С утра улицы Ростова приводят в порядок 123 единицы спецтехники и около 490 дворников, общественный транспорт, как и обещали власти, начал работу в соответствии с планом выходного дня.
Ранее россияне рассказали, чего ждут от наступившего 2024 года.