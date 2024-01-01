Ростовчане стали реже обращаться за помощью врачей в новогоднюю ночь

Согласно данным властей, экстренные и коммунальные службы работали в штатном режиме, а вот количество обращений к врачам по сравнению с 31 декабря 2022 года уменьшилось на 7%. Также не поступило ни одного сигнала о травмировании людей из-за использования петард и салютов, хотя в прошлом году как минимум одна ростовчанка осталась без руки из-за неосторожного обращения с пиротехникой.