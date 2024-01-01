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Published Сегодня, 07:09

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Updated Сегодня, 07:12

Ростовчане стали реже обращаться за помощью врачей в новогоднюю ночь

Ростовчане стали реже обращаться за помощью врачей в новогоднюю ночь

1 января 2024, 07:09
Фото: Midjourney
Ростовчане стали реже обращаться за помощью врачей в новогоднюю ночь
В Ростове в новогоднюю ночь на 7% сократилось количество обращений в скорую по сравнению с показателями прошлого года, об этом сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.

В понедельник, 1 января, Алексей Логвиненко провел первую в 2024 году планерку, чтобы узнать, как новогоднюю ночь отработали экстренные службы.

Согласно данным властей, экстренные и коммунальные службы работали в штатном режиме, а вот количество обращений к врачам по сравнению с 31 декабря 2022 года уменьшилось на 7%. Также не поступило ни одного сигнала о травмировании людей из-за использования петард и салютов, хотя в прошлом году как минимум одна ростовчанка осталась без руки из-за неосторожного обращения с пиротехникой.

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С утра улицы Ростова приводят в порядок 123 единицы спецтехники и около 490 дворников, общественный транспорт, как и обещали власти, начал работу в соответствии с планом выходного дня.

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