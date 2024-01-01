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Posted Сегодня, 10:22

Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

Два человека пострадали в жестком ДТП в Ростове в новогоднюю ночь

Стали известны подробности жесткого ДТП с разбитыми иномарками в Ростове

1 января 2024, 10:22
Фото: 1MI
Два человека пострадали в жестком ДТП в Ростове в новогоднюю ночь

Два человека пострадали в жестком ДТП в Ростове в новогоднюю ночь

В Ростове два человека получили травмы во время аварии на улице Зоологической, подробности рассказали в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области.

Напомним, утром в мессенджерах распространились видео с кадрами последствий серьезного ДТП на улице Зоологической в Ростове-на-Дону. Две иномарки получили серьезные механические повреждения, лишились колес и передней части корпуса, фактически превратившись в груду металла, однако о жертвах или пострадавших в аварии информации не поступало.

В новогоднюю ночь два автомобиля превратились в груду металла в Ростове
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ГИБДД сообщает, что в понедельник, 1 января, в Ростове рядом с улицей Зоологической, 18/1 произошла авария с участием трех автомобилей.

По предварительной информации, неустановленный водитель Mercedes-Benz влетел в автомобиль Škoda Octavia, который выезжал с улицы Футбольной. После столкновения Mercedes продолжил движение и влетел в припаркованный у обочины «ГАЗ-33021».

В результате аварии пострадали 42-летний водитель Škoda и его 63-летняя пассажирка. Теперь полиции предстоит установить обстоятельства инцидента, чтобы восстановить картину произошедшего.

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