Стали известны подробности жесткого ДТП с разбитыми иномарками в Ростове

Напомним, утром в мессенджерах распространились видео с кадрами последствий серьезного ДТП на улице Зоологической в Ростове-на-Дону. Две иномарки получили серьезные механические повреждения, лишились колес и передней части корпуса, фактически превратившись в груду металла, однако о жертвах или пострадавших в аварии информации не поступало.