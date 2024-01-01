Стали известны подробности жесткого ДТП с разбитыми иномарками в Ростове

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Напомним, утром в мессенджерах распространились видео с кадрами последствий серьезного ДТП на улице Зоологической в Ростове-на-Дону. Две иномарки получили серьезные механические повреждения, лишились колес и передней части корпуса, фактически превратившись в груду металла, однако о жертвах или пострадавших в аварии информации не поступало.
ГИБДД сообщает, что в понедельник, 1 января, в Ростове рядом с улицей Зоологической, 18/1 произошла авария с участием трех автомобилей.
По предварительной информации, неустановленный водитель Mercedes-Benz влетел в автомобиль Škoda Octavia, который выезжал с улицы Футбольной. После столкновения Mercedes продолжил движение и влетел в припаркованный у обочины «ГАЗ-33021».
В результате аварии пострадали 42-летний водитель Škoda и его 63-летняя пассажирка. Теперь полиции предстоит установить обстоятельства инцидента, чтобы восстановить картину произошедшего.