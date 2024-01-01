Стало известно расписание «Лыжной стрелы» из Ростова на горнолыжные курорты Кавказа

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Перед Новым годом Минтранс Ростовской области объявил, что первый поезд «Лыжная стрела» отправился из Ростова на курорты Северного Кавказа с полностью выкупленными местами.
Власти рассказали, что эта «Лыжная стрела» будет курсировать между Ростовом-на-Дону и Черкесском в течение всех новогодних праздников за исключением 1 января.
Со 2 января поезд будет отправляться из Ростова в 5.28 мск с прибытием в Черкесск в 11.46 мск. Обратный поезд покинет станцию Черкесска в 19.35 мск и прибудет в Ростов в 01.40 мск. Поезд будет перевозить пассажиров до 8 января, в пути «Лыжная стрела» собирается делать остановки в Батайске, Тихорецкой, Кавказской, а также станциях Армавир-Ростовский и Невинномысская. Вместе с билетом на поезд можно приобрести билет на автобус до Домбая и Архыза, багаж, а именно спортивный инвентарь, можно бесплатно провезти на местах для ручной клади.
Ранее стало известно, как изменились тарифы на проезд в электричках с 1 января.