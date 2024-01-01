Стало известно расписание «Лыжной стрелы» из Ростова на горнолыжные курорты Кавказа

Со 2 января поезд будет отправляться из Ростова в 5.28 мск с прибытием в Черкесск в 11.46 мск. Обратный поезд покинет станцию Черкесска в 19.35 мск и прибудет в Ростов в 01.40 мск. Поезд будет перевозить пассажиров до 8 января, в пути «Лыжная стрела» собирается делать остановки в Батайске, Тихорецкой, Кавказской, а также станциях Армавир-Ростовский и Невинномысская. Вместе с билетом на поезд можно приобрести билет на автобус до Домбая и Архыза, багаж, а именно спортивный инвентарь, можно бесплатно провезти на местах для ручной клади.