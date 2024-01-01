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Posted Сегодня, 12:36

Published Сегодня, 12:36

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

Из Ростова запустили «Лыжную стрелу» на горнолыжные курорты Домбай и Архыз

Стало известно расписание «Лыжной стрелы» из Ростова на горнолыжные курорты Кавказа

1 января 2024, 12:36
Фото: 1MI
Из Ростова запустили «Лыжную стрелу» на горнолыжные курорты Домбай и Архыз

Из Ростова запустили «Лыжную стрелу» на горнолыжные курорты Домбай и Архыз

Жители Ростовской области смогут доехать до горнолыжных курортов Домбай и Архыз на «Лыжной стреле», об этом сообщили в пресс-службе Минтранспорта региона.

Перед Новым годом Минтранс Ростовской области объявил, что первый поезд «Лыжная стрела» отправился из Ростова на курорты Северного Кавказа с полностью выкупленными местами.

Власти рассказали, что эта «Лыжная стрела» будет курсировать между Ростовом-на-Дону и Черкесском в течение всех новогодних праздников за исключением 1 января.

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Со 2 января поезд будет отправляться из Ростова в 5.28 мск с прибытием в Черкесск в 11.46 мск. Обратный поезд покинет станцию Черкесска в 19.35 мск и прибудет в Ростов в 01.40 мск. Поезд будет перевозить пассажиров до 8 января, в пути «Лыжная стрела» собирается делать остановки в Батайске, Тихорецкой, Кавказской, а также станциях Армавир-Ростовский и Невинномысская. Вместе с билетом на поезд можно приобрести билет на автобус до Домбая и Архыза, багаж, а именно спортивный инвентарь, можно бесплатно провезти на местах для ручной клади.

Ранее стало известно, как изменились тарифы на проезд в электричках с 1 января.

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