Три человека разбились на трассе «Азов — Староминская» утром 1 января

Ранее в Ростовской области объявили, что будут ловить пьяных водителей на трассах в течение всех новогодних праздников. Кроме того, на трассах Ростовской области сохраняются неблагоприятные погодные условия, а именно туман и гололедица, которые могут стать причиной серьезных аварий с большим количеством жертв. Дончан призывают проявить осторожность, строго соблюдать ПДД и не превышать безопасную скорость движения.