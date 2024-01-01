Три человека разбились на трассе «Азов — Староминская» утром 1 января

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
В понедельник, 1 января, около 06.20 мск на 50-м километре автодороги «Азов — Староминская» произошла авария с участием двух автомобилей.
По предварительным данным, 42-летний водитель «ВАЗ-21124» выехал на встречную полосу трассы в Азовском районе на разрешенном участке. Там он столкнулся со встречным Hyundai Accent, за рулем которой находился 31-летний дончанин.
В результате ДТП водитель ВАЗ получил серьезные травмы, его доставили в больницу, но врачам не удалось спасти жизнь мужчины — он скончался. 31-летний и 56-летний пассажиры Hyundai получили травмы и также были доставлены в больницу для оказания им квалифицированной медпомощи.
Обстоятельства аварии уточняются.
Ранее в Ростовской области объявили, что будут ловить пьяных водителей на трассах в течение всех новогодних праздников. Кроме того, на трассах Ростовской области сохраняются неблагоприятные погодные условия, а именно туман и гололедица, которые могут стать причиной серьезных аварий с большим количеством жертв. Дончан призывают проявить осторожность, строго соблюдать ПДД и не превышать безопасную скорость движения.