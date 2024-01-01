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Published Сегодня, 15:49

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Три человека разбились на трассе «Азов — Староминская» утром 1 января

Три человека разбились на трассе «Азов — Староминская» утром 1 января

1 января 2024, 15:49
Фото: 1MI
Три человека разбились на трассе «Азов — Староминская» утром 1 января
В Ростовской области один человек погиб, двое пострадали в ДТП на трассе «Азов — Староминская», об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.

В понедельник, 1 января, около 06.20 мск на 50-м километре автодороги «Азов — Староминская» произошла авария с участием двух автомобилей.

По предварительным данным, 42-летний водитель «ВАЗ-21124» выехал на встречную полосу трассы в Азовском районе на разрешенном участке. Там он столкнулся со встречным Hyundai Accent, за рулем которой находился 31-летний дончанин.

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В результате ДТП водитель ВАЗ получил серьезные травмы, его доставили в больницу, но врачам не удалось спасти жизнь мужчины — он скончался. 31-летний и 56-летний пассажиры Hyundai получили травмы и также были доставлены в больницу для оказания им квалифицированной медпомощи.

Обстоятельства аварии уточняются.

Ранее в Ростовской области объявили, что будут ловить пьяных водителей на трассах в течение всех новогодних праздников. Кроме того, на трассах Ростовской области сохраняются неблагоприятные погодные условия, а именно туман и гололедица, которые могут стать причиной серьезных аварий с большим количеством жертв. Дончан призывают проявить осторожность, строго соблюдать ПДД и не превышать безопасную скорость движения.

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