Тысячи фейерверков запустили в небо Ростова в Новый год, несмотря на запрет

Ранее в региональном МЧС сообщили, что на площадках, откуда обычно запускают салюты в Ростове, выставят патрули. А самих нарушителей будут отлавливать и передавать сотрудникам правоохранительных органов. В администрации города призвали жаловаться на нелегальных пиротехников по единому номеру 112 или в службу полиции по номеру 102.