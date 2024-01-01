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Published Сегодня, 05:33

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Updated Сегодня, 05:35

Тысячи фейерверков запустили в небо Ростова в Новый год, несмотря на запрет

Тысячи фейерверков запустили в небо Ростова в Новый год, несмотря на запрет

1 января 2024, 05:33
Фото: Midjourney
Тысячи фейерверков запустили в небо Ростова в Новый год, несмотря на запрет
Несмотря на действующий запрет на использование пиротехники, жители Ростова-на-Дону запустили тысячи салютов в небо после боя курантов.

Фейерверки запускали во всех районах города. Ростовчан даже не смутила новость о том, что несколькими часами ранее российские ПВО сбили на территории Ростовской области три беспилотных летательных аппарата, предотвратив террористический акт.

Ранее в региональном МЧС сообщили, что на площадках, откуда обычно запускают салюты в Ростове, выставят патрули. А самих нарушителей будут отлавливать и передавать сотрудникам правоохранительных органов. В администрации города призвали жаловаться на нелегальных пиротехников по единому номеру 112 или в службу полиции по номеру 102.

Фейерверки в Ростове в Новый год
Видео: тг-канал «Ростов Главный»
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Но отказаться от пиротехники в новогоднюю ночь горожане не смогли. Самые отчаянные запускали фейерверки прямо на Театральной площади.

«Беспилотник не пролетит, его точно кто-нибудь нечаянно собьёт», «Сейчас не до салютов! Всему своё время», «Как-то не вяжутся салюты с ноем про дороговизну яиц и огурцов», — прокомментировали ростовчане в социальных сетях.

Фейерверки на Театральной площади в Ростове
Видео: тг-канал «Ростов Главный»

Напомним, запрет на использование пиротехники, за небольшим исключением, ввел губернатор региона Василий Голубев. Он действует с 1 декабря 2023 года до 1 марта 2024 года, но может быть продлен при необходимости.

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