Тысячи фейерверков запустили в небо Ростова в Новый год, несмотря на запрет

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
Фейерверки запускали во всех районах города. Ростовчан даже не смутила новость о том, что несколькими часами ранее российские ПВО сбили на территории Ростовской области три беспилотных летательных аппарата, предотвратив террористический акт.
Ранее в региональном МЧС сообщили, что на площадках, откуда обычно запускают салюты в Ростове, выставят патрули. А самих нарушителей будут отлавливать и передавать сотрудникам правоохранительных органов. В администрации города призвали жаловаться на нелегальных пиротехников по единому номеру 112 или в службу полиции по номеру 102.
Но отказаться от пиротехники в новогоднюю ночь горожане не смогли. Самые отчаянные запускали фейерверки прямо на Театральной площади.
«Беспилотник не пролетит, его точно кто-нибудь нечаянно собьёт», «Сейчас не до салютов! Всему своё время», «Как-то не вяжутся салюты с ноем про дороговизну яиц и огурцов», — прокомментировали ростовчане в социальных сетях.
Напомним, запрет на использование пиротехники, за небольшим исключением, ввел губернатор региона Василий Голубев. Он действует с 1 декабря 2023 года до 1 марта 2024 года, но может быть продлен при необходимости.