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Украина произвела массированный обстрел центра Донецка в новогоднюю ночь

Украина произвела массированный обстрел центра Донецка в новогоднюю ночь

1 января 2024, 08:59
Фото: t.me/warfakes. Автор: dan_dnr
Украина произвела массированный обстрел центра Донецка в новогоднюю ночь
В новогоднюю ночь ВФУ произвели атаку по центру Донецка, есть жертвы среди мирного населения, об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

По предварительной информации, в 00.55 мск 1 января, в новогоднюю ночь, ВСУ произвели массовую атаку из РСЗО по центру Донецка, а также территория Калининского и Буденновского района.

Денис Пушилин в своем Telegram-канале рассказал, что на начало обстрелов в городе от падения снарядов пострадали семь человек. Глава Республики призвал земляков оставаться в укрытиях, чтобы не подвергать свои жизни и здоровье риску.

За час обстрелов, к 02.00 мск, количество пострадавших увеличилось до 13 человек, четыре человека стали жертвами теракта со стороны украинских военных.

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Утром 1 января Telegram-канал «Война с фейками» дополнил поступившую информацию, сообщив, что в общей сложности украинские боевики выпустили в новогоднюю ночь 23 ракеты из РСЗО и три кассетных снаряда[прим. редакции — данные из СЦКК ДНР]. В результате обстрелов нанесли ущерб пятизвездочной гостиниц в Донецке, повредили здания школы, детского магазина и бизнес-центра. Также боевики нанесли удар по Горловке.

Напомним, ранее военным удалось предотвратить теракт на территории Ростовской области, сбив украинские беспилотники.

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