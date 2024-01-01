Украина произвела массированный обстрел центра Донецка в новогоднюю ночь

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
По предварительной информации, в 00.55 мск 1 января, в новогоднюю ночь, ВСУ произвели массовую атаку из РСЗО по центру Донецка, а также территория Калининского и Буденновского района.
Денис Пушилин в своем Telegram-канале рассказал, что на начало обстрелов в городе от падения снарядов пострадали семь человек. Глава Республики призвал земляков оставаться в укрытиях, чтобы не подвергать свои жизни и здоровье риску.
За час обстрелов, к 02.00 мск, количество пострадавших увеличилось до 13 человек, четыре человека стали жертвами теракта со стороны украинских военных.
Утром 1 января Telegram-канал «Война с фейками» дополнил поступившую информацию, сообщив, что в общей сложности украинские боевики выпустили в новогоднюю ночь 23 ракеты из РСЗО и три кассетных снаряда[прим. редакции — данные из СЦКК ДНР]. В результате обстрелов нанесли ущерб пятизвездочной гостиниц в Донецке, повредили здания школы, детского магазина и бизнес-центра. Также боевики нанесли удар по Горловке.
Напомним, ранее военным удалось предотвратить теракт на территории Ростовской области, сбив украинские беспилотники.