Украина произвела массированный обстрел центра Донецка в новогоднюю ночь

Утром 1 января Telegram-канал «Война с фейками» дополнил поступившую информацию, сообщив, что в общей сложности украинские боевики выпустили в новогоднюю ночь 23 ракеты из РСЗО и три кассетных снаряда[прим. редакции — данные из СЦКК ДНР]. В результате обстрелов нанесли ущерб пятизвездочной гостиниц в Донецке, повредили здания школы, детского магазина и бизнес-центра. Также боевики нанесли удар по Горловке.