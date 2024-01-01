В новогоднюю ночь два автомобиля превратились в груду металла в Ростове

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
В понедельник, 1 января, Telegram-канал «Это Ростов» опубликовал видео очевидцев, которые стали свидетелями последствий аварии на улице Зоологической.
На видео запечатлены автомобили Mercedes-Benz и Škoda, которые вылетели с проезжей части к обочине. Судя по характеру повреждений автомобилей, машины столкнулись лоб в лоб, передние части корпусов автомобилей фактически разнесло, Очевидцы сообщают об оторванных колесах, выбитых стеклах и деталях, рассыпанных по дороге на Зоологической. На опубликованных видео также запечатлены два экипажа скорой медицинской помощи, вероятно, есть пострадавшие. Авторы видео предполагают, что причиной такой жесткой аварии могло стать пьяное вождение.
Официальной информации о причинах и обстоятельствах ДТП не поступало, данные уточняются.
Ранее автомобилистов Ростовской области призвали отказаться от алкоголя в новогодние праздники, если они планируют садиться за руль.