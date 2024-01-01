В новогоднюю ночь два автомобиля превратились в груду металла в Ростове

На видео запечатлены автомобили Mercedes-Benz и Škoda, которые вылетели с проезжей части к обочине. Судя по характеру повреждений автомобилей, машины столкнулись лоб в лоб, передние части корпусов автомобилей фактически разнесло, Очевидцы сообщают об оторванных колесах, выбитых стеклах и деталях, рассыпанных по дороге на Зоологической. На опубликованных видео также запечатлены два экипажа скорой медицинской помощи, вероятно, есть пострадавшие. Авторы видео предполагают, что причиной такой жесткой аварии могло стать пьяное вождение.