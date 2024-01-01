rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:53

Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 06:58

Updated Сегодня, 06:58

В новогоднюю ночь два автомобиля превратились в груду металла в Ростове

В новогоднюю ночь два автомобиля превратились в груду металла в Ростове

1 января 2024, 06:53
Фото: 1MI
В новогоднюю ночь два автомобиля превратились в груду металла в Ростове
В Ростове минувшей ночью на улице Зоологической произошло жесткое ДТП с участием двух иномарок, об этом сообщил местный Telegram-канал.

В понедельник, 1 января, Telegram-канал «Это Ростов» опубликовал видео очевидцев, которые стали свидетелями последствий аварии на улице Зоологической.

На видео запечатлены автомобили Mercedes-Benz и Škoda, которые вылетели с проезжей части к обочине. Судя по характеру повреждений автомобилей, машины столкнулись лоб в лоб, передние части корпусов автомобилей фактически разнесло, Очевидцы сообщают об оторванных колесах, выбитых стеклах и деталях, рассыпанных по дороге на Зоологической. На опубликованных видео также запечатлены два экипажа скорой медицинской помощи, вероятно, есть пострадавшие. Авторы видео предполагают, что причиной такой жесткой аварии могло стать пьяное вождение.

Видео: Видео: Telegram-канал «Это Ростов» / 1MI

Официальной информации о причинах и обстоятельствах ДТП не поступало, данные уточняются.

Ранее автомобилистов Ростовской области призвали отказаться от алкоголя в новогодние праздники, если они планируют садиться за руль.

Читайте также:
Два человека стали жертвами жесткого ДТП на трассе в Ростовской областиЧетыре человека погибли и один пострадал в лобовом ДТП в Ростовской областиСтали известны подробности ДТП с 4 погибшими и 19 ранеными в Ростовской области
#Общество#Город#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Надежда Пустяк#Транспорт#Авария#Новый год#Последние новости Ростова на сегодня#18+#Происшествия
Подпишитесь
Ростовчане стали реже обращаться за помощью врачей в новогоднюю ночь
Сегодня, 07:09
В Ростовском зоопарке обустроят новый вольер для белых медведей
Сегодня, 06:25
График работы торговых центров в Ростове с 1 по 8 января
Сегодня, 06:17
Куда сводить ребенка на новогодних каникулах в Ростове
Сегодня, 05:35
Ростовский депутат Бородай заявил, что не видит шанса для перемирия с Украиной
31 декабря 2023,, 18:00
«Рост зарплат и мирное небо»: что жители Ростовской области ждут от 2024 года
31 декабря 2023,, 17:21