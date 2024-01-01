В новогоднюю ночь в Ростове мусор с обувной фабрики вывалили в рощу

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Напомним, что зеленую зону возле ЖК «Державинский» уже давно облюбовали нелегальные возчики мусора в Ростове. Здесь регулярно появляются свалки. RostovGazeta сообщала о сливе в этом месте красной жидкости в Дон, о регулярных выбросах строительного мусора.
Не стала исключением и новогодняя ночь.
«Накануне сюда привезли новый мусор — какие-то коробки. А первого января утром я обнаружил новую свалку. В новогоднюю ночь завезли отходы с какой-то обувной фабрики. Видно, что в числе мусора обрезки от стелек, много коробок», — отмечает ростовчанин Сергей Кабаненко.
Местные жители недоумевают, кто облюбовал рощу для вывоза мусора, с какой стати его сюда привозят регулярно, в том числе и в новогоднюю ночь, и почему нарушители до сих пор не пойманы. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему в Ростовской области не могут победить проблемы с мусором и несанкционированными свалками.