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Posted Сегодня, 14:16

Published Сегодня, 14:16

Modified Сегодня, 14:18

Updated Сегодня, 14:18

В новогоднюю ночь в рощу в центре Ростова завезли отходы с обувной фабрики

В новогоднюю ночь в Ростове мусор с обувной фабрики вывалили в рощу

1 января 2024, 14:16
Фото: Сергей Кабаненко / rostovgazeta.ru
В новогоднюю ночь в рощу в центре Ростова завезли отходы с обувной фабрики
Новые отходы мусора, на этот раз с обувной фабрики, завезли и выбросили в роще почти в центре Ростова в новогоднюю ночь. Утром 1 января несанкционированную свалку обнаружили местные жители. Об этом они сообщили RostovGazeta.

Напомним, что зеленую зону возле ЖК «Державинский» уже давно облюбовали нелегальные возчики мусора в Ростове. Здесь регулярно появляются свалки. RostovGazeta сообщала о сливе в этом месте красной жидкости в Дон, о регулярных выбросах строительного мусора.

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Не стала исключением и новогодняя ночь.

«Накануне сюда привезли новый мусор — какие-то коробки. А первого января утром я обнаружил новую свалку. В новогоднюю ночь завезли отходы с какой-то обувной фабрики. Видно, что в числе мусора обрезки от стелек, много коробок», — отмечает ростовчанин Сергей Кабаненко.

На этот раз в рощу возле ЖК «Державинский» в Ростове привезли отходы с какой-то обувной фабрики.
Видео: Сергей Кабаненко / rostovgazeta.ru

Местные жители недоумевают, кто облюбовал рощу для вывоза мусора, с какой стати его сюда привозят регулярно, в том числе и в новогоднюю ночь, и почему нарушители до сих пор не пойманы. Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему в Ростовской области не могут победить проблемы с мусором и несанкционированными свалками.

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