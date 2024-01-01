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Posted Сегодня, 13:19

Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:21

Updated Сегодня, 13:21

Горожане рассказали, как обрушилась подпорная стена от земляного оползня в Ростове

В Ростове обрушилась подпорная стена возле жилого комплекса «Державинский»

1 января 2024, 13:19
Фото: Сергей Кабаненко / rostovgazeta.ru
Горожане рассказали, как обрушилась подпорная стена от земляного оползня в Ростове
Подпорная стена от земляного оползня возле жилого комплекса «Державинский» в Ростове обрушилась за несколько часов до наступления Нового года, сообщил RostovGazeta местный житель Сергей Кабаненко.

Подпорная стена возле ЖК «Державинский» в Ростове удерживала от обрушения и сползания грунт.

Однако за несколько часов до наступления Нового года, по словам очевидцев, опора начала разрушаться и рухнула со страшными звуками. Огромные объемы земли выспались на дорогу во дворе.

Опора возле ЖК «Державинский» рухнула со страшными звуками под Новый год в Ростове.
Видео: Сергей Кабаненко / rostovgazeta.ru

«Я по профессии строитель, и могу предположить, что стена построена с нарушениями. Она должна быть снизу широкой, к верху узкой. А она вся тонкая», — отмечает Сергей Кабаненко.

По словам собеседника обрушению стены способствовали талые воды и дожди.

«Вода попадала в стену, создавала трещины. Из-за сильного давления она и рухнула», — резюмирует горожанин.

Ранее RotovGazeta сообщала, в этом месте, в роще в центре Ростова появилась свалка строительного мусора.

В роще в центре Ростова появилась новая свалка строительного мусора
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