В Ростове обрушилась подпорная стена возле жилого комплекса «Державинский»

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Подпорная стена возле ЖК «Державинский» в Ростове удерживала от обрушения и сползания грунт.
Однако за несколько часов до наступления Нового года, по словам очевидцев, опора начала разрушаться и рухнула со страшными звуками. Огромные объемы земли выспались на дорогу во дворе.
«Я по профессии строитель, и могу предположить, что стена построена с нарушениями. Она должна быть снизу широкой, к верху узкой. А она вся тонкая», — отмечает Сергей Кабаненко.
По словам собеседника обрушению стены способствовали талые воды и дожди.
«Вода попадала в стену, создавала трещины. Из-за сильного давления она и рухнула», — резюмирует горожанин.
Ранее RotovGazeta сообщала, в этом месте, в роще в центре Ростова появилась свалка строительного мусора.