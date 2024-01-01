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Posted Сегодня, 16:27

Published Сегодня, 16:27

Modified Сегодня, 16:29

Updated Сегодня, 16:29

В Ростове в первую неделю января потеплеет до +9 градусов

В Ростове в первую неделю января потеплеет до +9 градусов

1 января 2024, 16:27
Фото: 1MI
В Ростове в первую неделю января потеплеет до +9 градусов
В Ростове в первую неделю января ожидаются перепады температуры от +9 до -13 градусов, а также выпадет треть месячной нормы осадков, об этом сообщили синоптики.

Синоптики рассказали, что в первую неделю января ростовчан ждет пасмурная погода с обильными осадками и сильным ветром скоростью до 12 метров в секунду.

Во вторник, 2 января, в Ростове начнется период дождей и мокрого снега. Вторник окажется самым теплым днем недели, дневная температура воздуха достигнет +9 градусов, однако погода испортится, и в Ростов придет похолодание.

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Следующие дни вплоть до субботы, 6 января, температура начнет постепенно снижаться, а на город в виде мокрого снега и дождя обрушатся 26,9 миллиметров осадков (36,6% от месячной нормы).

В ночь на субботу ударят морозы, в Ростове выпадет снег, а столбики термометров опустятся с +4 до -10 градусов. В воскресенье ожидаются заморозки от -7 до -13 градусов без осадков.

Ранее синоптики рассказали, когда дончанам ожидать гололедицу и ледяные дожди.

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