rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:25

Published Сегодня, 06:25

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

В Ростовском зоопарке обустроят новый вольер для белых медведей

В Ростовском зоопарке обустроят новый вольер для белых медведей

1 января 2024, 06:25
Фото: Ростовский-на-Дону зоопарк
В Ростовском зоопарке обустроят новый вольер для белых медведей
В Ростовском зоопарке отчитались о завершении очередного этапа строительства вольера для белых медведей, об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

В конце года представители Ростовского-на-Дону зоопарка объявили о завершении еще одного этапа строительства вольера для выгула белых медведей.

В зоопарке Ростова-на-Дону сделали рентген 70 птицам
Узнать подробнее

Просторный вольер для хищников помогают строить их опекуны — одна из крупнейших нефтегазовых компаний страны. Территория вольера просторная, и белые медведи смогут свободно прогуливаться по нему, любуясь пейзажами Арктики, нарисованными на стенах внутренней части вольера. Кроме того, в вольере появится снежная горка для медведей, которая будет радовать хищников круглый год благодаря ледогенератору.

Ранее ростовчанам рассказали, куда можно сводить ребенка на длинных новогодних каникулах.

Читайте также:
Ростовчане обвинили зоопарк в перекрытии прохода к ТемерникуРостовский зоопарк скрывал рождение ленивого верблюдаВ ростовском зоопарке с начала 2023 года родились кенгуру, капибары и пони
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Животные#Зоопарк#Строительство#Последние новости Ростова на сегодня#Дикие животные#Арктика#Новогодние каникулы#Ростов#Происшествия
Подпишитесь
Ростовчане стали реже обращаться за помощью врачей в новогоднюю ночь
Сегодня, 07:09
График работы торговых центров в Ростове с 1 по 8 января
Сегодня, 06:17
Куда сводить ребенка на новогодних каникулах в Ростове
Сегодня, 05:35
Ростовский депутат Бородай заявил, что не видит шанса для перемирия с Украиной
31 декабря 2023,, 18:00
«Рост зарплат и мирное небо»: что жители Ростовской области ждут от 2024 года
31 декабря 2023,, 17:21