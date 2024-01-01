В Ростовском зоопарке обустроят новый вольер для белых медведей

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
В конце года представители Ростовского-на-Дону зоопарка объявили о завершении еще одного этапа строительства вольера для выгула белых медведей.
Просторный вольер для хищников помогают строить их опекуны — одна из крупнейших нефтегазовых компаний страны. Территория вольера просторная, и белые медведи смогут свободно прогуливаться по нему, любуясь пейзажами Арктики, нарисованными на стенах внутренней части вольера. Кроме того, в вольере появится снежная горка для медведей, которая будет радовать хищников круглый год благодаря ледогенератору.