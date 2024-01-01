В Ростовском зоопарке обустроят новый вольер для белых медведей

Просторный вольер для хищников помогают строить их опекуны — одна из крупнейших нефтегазовых компаний страны. Территория вольера просторная, и белые медведи смогут свободно прогуливаться по нему, любуясь пейзажами Арктики, нарисованными на стенах внутренней части вольера. Кроме того, в вольере появится снежная горка для медведей, которая будет радовать хищников круглый год благодаря ледогенератору.