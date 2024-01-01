В Ростовской области цены на огурцы перед Новым годом взлетели до 750 рублей

При этом, согласно данным Ростовстата, всего за месяц, с конца ноября, цены поднялись практически со 144,93 рубля[прим. редакции — данные ежемесячного отчета о средних потребительских ценах на отдельные продовольственные товары по Ростовской области в ноябре 2023 года] до 750 рублей. Следует понимать, что в еженедельную подборку средних цен на платные товары и услуги стоимость огурцов аналитики не включают, поэтому посчитать изменение цен в городе за определенный период невозможно, однако, по грубым подсчетам, за месяц огурцы в Шахтах выросли в цене примерно в 5,2 раза (+417,49%). Помидоры свежие без уточнения сорта, согласно отчету, стоили 181,74 рубля за килограмм.