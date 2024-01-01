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Posted Сегодня, 11:02

Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

В Ростовской области цены на огурцы перед Новым годом взлетели до 750 рублей

В Ростовской области цены на огурцы перед Новым годом взлетели до 750 рублей

1 января 2024, 11:02
Фото: 1MI
В Ростовской области цены на огурцы перед Новым годом взлетели до 750 рублей
В Ростовской области жители Шахт сообщают о резком росте цен на свежие огурцы до 750 рублей за килограмм, об этом дончане рассказали в местном Telegram-канале.

В субботу, 30 декабря, дончане пожаловались изданию «Стоп Шахты», что заметили резкий рост цен на огурцы на Центральном рынке.

«Куда смотрят наши службы? Налоговая, Роспотребнадзор, антимонопольная служба? Огурцы свежие 750 рублей за килограмм, розмарин — три тысячи рублей за килограмм, помидоры черри одна тысяча рублей за килограмм, кумкват 1,5 тысячи за килограмм», — ужаснулись местные жители, потребовав ответственные органы объяснить, почему к Новому году цены на фрукты и овощи взлетели почти в три раза.

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При этом, согласно данным Ростовстата, всего за месяц, с конца ноября, цены поднялись практически со 144,93 рубля[прим. редакции — данные ежемесячного отчета о средних потребительских ценах на отдельные продовольственные товары по Ростовской области в ноябре 2023 года] до 750 рублей. Следует понимать, что в еженедельную подборку средних цен на платные товары и услуги стоимость огурцов аналитики не включают, поэтому посчитать изменение цен в городе за определенный период невозможно, однако, по грубым подсчетам, за месяц огурцы в Шахтах выросли в цене примерно в 5,2 раза (+417,49%). Помидоры свежие без уточнения сорта, согласно отчету, стоили 181,74 рубля за килограмм.

«Не берите там ничего… и они перестанут так гнуть цены. В том же гипере гладкие огурцы, по крайней мере, четыре дня назад стоили 170 рублей за килограмм», «В „Чижике“ огурцы по 129 рублей отличные», «На рынке два дня назад черри стоили 400 рублей», «Едьте на Артёмовский рынок: огурцы по 300 рублей, помидоры — по 250-350», — посоветовали горожане. Другие же предложили просто «наказывать рублем» продавцов, отказавшись выкупать у них товар по «конским» ценам.

Ранее стало известно, какие продукты для дончан стали дороже к Новому году.

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