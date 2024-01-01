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Posted Сегодня, 13:57

Published Сегодня, 13:57

Modified Сегодня, 13:59

Updated Сегодня, 13:59

В Ростовской области все праздники будут проверять водителей на алкоголь

В Ростовской области все праздники будут проверять водителей на алкоголь

1 января 2024, 13:57
Фото: 1MI
В Ростовской области все праздники будут проверять водителей на алкоголь
В Ростовской области во время новогодних праздников проведут рейды по поиску пьяных водителей, об этом сообщили в пресс-службе донской Госавтоинспекции.

В понедельник, 1 января, представители ГИБДД объявили, что в праздничные дни инспекторы проводят массовые проверки автомобилистов, чтобы выявить нарушителей и не допустить управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Такие рейды пройдут во всех городах и районах Ростовской области.

Так в ночь перед Новым годом, 31 декабря, инспекторы составили протоколы в отношении семи водителей, которые управляли своим ТС под действием алкоголя. Теперь нарушителям грозят штрафы до 30 тысяч рублей и лишение прав сроком до двух лет.

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Еще 11 граждан не стали проходить медосвидетельствование, им также грозят штрафы размером 30 тысяч рублей и лишение прав сроком до двух лет.

Кроме того, семи автомобилистам грозит до двух лет лишения свободы из-за повторного управления транспортным средством под действием алкоголя.

«Сотрудники ГИБДД призывают беречь себя и не садиться за руль в нетрезвом состоянии», — сказано в сообщении.

Напоминаем, что управление автомобилем под действием алкоголя ставит под угрозу не только жизнь и здоровье нетрезвого водителя, но и окружающих, а потому следует ответственно относиться к ПДД и выбирать альтернативные способы передвижения в состоянии алкогольного опьянения, например, такси.

Ранее в Ростове на улице Зоологической произошло серьезное ДТП с двумя пострадавшими, предполагаемый виновник скрылся с места аварии.

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