В Ростовской области все праздники будут проверять водителей на алкоголь

Напоминаем, что управление автомобилем под действием алкоголя ставит под угрозу не только жизнь и здоровье нетрезвого водителя, но и окружающих, а потому следует ответственно относиться к ПДД и выбирать альтернативные способы передвижения в состоянии алкогольного опьянения, например, такси.