В Ростовской области все праздники будут проверять водителей на алкоголь

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
В понедельник, 1 января, представители ГИБДД объявили, что в праздничные дни инспекторы проводят массовые проверки автомобилистов, чтобы выявить нарушителей и не допустить управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Такие рейды пройдут во всех городах и районах Ростовской области.
Так в ночь перед Новым годом, 31 декабря, инспекторы составили протоколы в отношении семи водителей, которые управляли своим ТС под действием алкоголя. Теперь нарушителям грозят штрафы до 30 тысяч рублей и лишение прав сроком до двух лет.
Еще 11 граждан не стали проходить медосвидетельствование, им также грозят штрафы размером 30 тысяч рублей и лишение прав сроком до двух лет.
Кроме того, семи автомобилистам грозит до двух лет лишения свободы из-за повторного управления транспортным средством под действием алкоголя.
«Сотрудники ГИБДД призывают беречь себя и не садиться за руль в нетрезвом состоянии», — сказано в сообщении.
Напоминаем, что управление автомобилем под действием алкоголя ставит под угрозу не только жизнь и здоровье нетрезвого водителя, но и окружающих, а потому следует ответственно относиться к ПДД и выбирать альтернативные способы передвижения в состоянии алкогольного опьянения, например, такси.
Ранее в Ростове на улице Зоологической произошло серьезное ДТП с двумя пострадавшими, предполагаемый виновник скрылся с места аварии.