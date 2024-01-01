Язык проглотить: как пекут нежнейший армянский «Микадо», которым угощают в Нахичевани

Тесто готовится в три этапа. С начала необходимо добавить соду в сметану. Затем яйца взбиваем с сахаром, добавляем размягченное при комнатной температуре масло. К яйцам и маслу добавляем сметану с содой. Все это перемешиваем и вводим муку. Замешиваем мягкое тесто, которое не должно липнуть к рукам. Готовое тесто оставляем в холодильнике на 30 минут.