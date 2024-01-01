Язык проглотить: как пекут нежнейший армянский «Микадо», которым угощают в Нахичевани

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
На донскую землю этот рецепт пришел из Армении. А вот откуда там появился торт с таким необычным названием и как его приготовить разбирались в редакции RostovGazeta.
Итак дословно слово «микадо» переводится как «высокие ворота» или «величественные врата». В древности так называли императора Японии. Стоит отметить, что термин означал не только самого монарха, но его дом, двор и даже государство.
Неожиданно слово «микадо» всплывает почти 100 лет назад в Баку, где тогда проживало довольно много армян. В то время сын известного предпринимателя Гаджи Хашим бек Каримова, которому принадлежал большой склад продуктов в Баку, путешествовал в Китай и Японию. Он вернулся оттуда и перестроил здание продуктового склада в восточном стиле.
26 декабря 1916 года там открылся кинотеатр «Микадо». И вполне возможно армянский «Наполеон» получил свое название именно благодаря Каримову и его кинотеатру.
Если обычный «Наполеон» готовится из слоеного теста, то для «Микадо» пекутся песочные коржи. Для их приготовления понадобится следующий набор продуктов:
Тесто готовится в три этапа. С начала необходимо добавить соду в сметану. Затем яйца взбиваем с сахаром, добавляем размягченное при комнатной температуре масло. К яйцам и маслу добавляем сметану с содой. Все это перемешиваем и вводим муку. Замешиваем мягкое тесто, которое не должно липнуть к рукам. Готовое тесто оставляем в холодильнике на 30 минут.
Тесто нужно разделить на 8 или 10 частей. Это зависит от размера противня.
Классический «Микадо» размером почти с противень. В конце готовый торт разрезается на аккуратные ромбики. Однако наш торт будет круглым.
Корж раскатывать лучше всего прямо на пергаменте, который затем нужно будет перенести на противень. Раскатывать нужно очень тонко. А выпекается такой корж в разогретой до 200 градусов духовке не больше 5 минут.
Крем для армянского «Наполеона» готовится из следующих продуктов:
Сахар смешивается с желтками в жаропрочной кастрюле. Потом вливается молоко и добавляется какао. Также можно вместо какао добавить темный шоколад. Смесь нужно поставить на огонь и довести почти до кипения. При этом нужно постоянно помешивать смесь, чтобы избежать свертывания желтков. Получившуюся смесь нужно охладить.
Отдельно взбивается масло с варенной сгущенкой. Затем к получившейся массе добавляется шоколадная смесь. И все это еще раз перемешивается.
Наступает финальная сборка торта, когда коржи промазываются кремом. Получившийся торт убирается в холодильник. После того, как крем застынет, можно приступать к украшению торта.
За полчаса до подачи торт лучше вынуть из холодильника.