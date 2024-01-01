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Posted Сегодня, 12:32

Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:46

Updated Сегодня, 12:46

Нахичеванский «Наполеон» Микадо на Новый год

Язык проглотить: как пекут нежнейший армянский «Микадо», которым угощают в Нахичевани

1 января 2024, 12:32
Фото: rostovgazeta.ru
Нахичеванский «Наполеон» Микадо на Новый год
Во многих семьях уже стало традицией печь торт «Наполеон» на Новый год, но в Нахичевани-на-Дону есть свой рецепт этого тортика. Называется торт «Микадо».

На донскую землю этот рецепт пришел из Армении. А вот откуда там появился торт с таким необычным названием и как его приготовить разбирались в редакции RostovGazeta.

Причем тут японский император

Итак дословно слово «микадо» переводится как «высокие ворота» или «величественные врата». В древности так называли императора Японии. Стоит отметить, что термин означал не только самого монарха, но его дом, двор и даже государство.

Здание кинотеатра «Микадо»Здание кинотеатра «Микадо»
Здание кинотеатра «Микадо»
Фото: Наш Баку
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Неожиданно слово «микадо» всплывает почти 100 лет назад в Баку, где тогда проживало довольно много армян. В то время сын известного предпринимателя Гаджи Хашим бек Каримова, которому принадлежал большой склад продуктов в Баку, путешествовал в Китай и Японию. Он вернулся оттуда и перестроил здание продуктового склада в восточном стиле.

26 декабря 1916 года там открылся кинотеатр «Микадо». И вполне возможно армянский «Наполеон» получил свое название именно благодаря Каримову и его кинотеатру.

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Продукты для торта «Микадо»Продукты для торта «Микадо»
Продукты для торта «Микадо»
Фото: rostovgazeta.ru

Нахичеванский «Наполеон»

Если обычный «Наполеон» готовится из слоеного теста, то для «Микадо» пекутся песочные коржи. Для их приготовления понадобится следующий набор продуктов:

  • 2 яйца;
  • 100 грамм сахара;
  • 300 грамм сливочного масла;
  • 200 грамм сметаны;
  • 1 чайная ложка соды;
  • 700 грамм муки.
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Тесто готовится в три этапа. С начала необходимо добавить соду в сметану. Затем яйца взбиваем с сахаром, добавляем размягченное при комнатной температуре масло. К яйцам и маслу добавляем сметану с содой. Все это перемешиваем и вводим муку. Замешиваем мягкое тесто, которое не должно липнуть к рукам. Готовое тесто оставляем в холодильнике на 30 минут.

Замешиваем мягкое тесто, которое не должно липнуть к рукамЗамешиваем мягкое тесто, которое не должно липнуть к рукам
Замешиваем мягкое тесто, которое не должно липнуть к рукам
Фото: rostovgazeta.ru
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Тесто нужно разделить на 8 или 10 частей. Это зависит от размера противня.

Классический «Микадо» размером почти с противень. В конце готовый торт разрезается на аккуратные ромбики. Однако наш торт будет круглым.

Тесто нужно разделить на 8 или 10 частейТесто нужно разделить на 8 или 10 частей
Тесто нужно разделить на 8 или 10 частей
Фото: rostovgazeta.ru
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Корж раскатывать лучше всего прямо на пергаменте, который затем нужно будет перенести на противень. Раскатывать нужно очень тонко. А выпекается такой корж в разогретой до 200 градусов духовке не больше 5 минут.

Раскатывать нужно очень тонкоРаскатывать нужно очень тонко
Раскатывать нужно очень тонко
Фото: rostovgazeta.ru
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Крем для армянского «Наполеона» готовится из следующих продуктов:

  • Желток яичный — 3 штуки;
  • Сахар — 250 грамм;
  • Молоко — 300 миллилитров;
  • Какао-порошок — 4 столовые ложки;
  • Молоко сгущенное вареное — 2 банки;
  • Масло сливочное — 500 грамм.
Крем для армянского «Наполеона» готовится из следующих продуктовКрем для армянского «Наполеона» готовится из следующих продуктов
Крем для армянского «Наполеона» готовится из следующих продуктов
Фото: rostovgazeta.ru

Сахар смешивается с желтками в жаропрочной кастрюле. Потом вливается молоко и добавляется какао. Также можно вместо какао добавить темный шоколад. Смесь нужно поставить на огонь и довести почти до кипения. При этом нужно постоянно помешивать смесь, чтобы избежать свертывания желтков. Получившуюся смесь нужно охладить.

Отдельно взбивается масло с варенной сгущенкой. Затем к получившейся массе добавляется шоколадная смесь. И все это еще раз перемешивается.

К получившейся массе добавляется шоколадная смесьК получившейся массе добавляется шоколадная смесь
К получившейся массе добавляется шоколадная смесь
Фото: rostovgazeta.ru
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Наступает финальная сборка торта, когда коржи промазываются кремом. Получившийся торт убирается в холодильник. После того, как крем застынет, можно приступать к украшению торта.

За полчаса до подачи торт лучше вынуть из холодильника.

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