«Зелененький он был»: на Дону выбрасывают елки и удивляются ценам на огурцы

При этом, согласно данным Ростовстата, средний показатель цен на огурцы в Ростовской области в конце ноября составлял около 145 рублей. Цены на огурцы указывают в отчетах всего один раз в месяц в качестве средней стоимости по региону, поэтому, при грубых расчетах, рост цен на огурцы за месяц в Шахтах составил около 417,5% — они стали дороже как минимум в пять раз.