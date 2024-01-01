«Зелененький он был»: на Дону выбрасывают елки и удивляются ценам на огурцы

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 15:50
Updated Сегодня, 15:50
Одной из важных новостей дня стали заявление жителя Шахт о резком росте цен на свежие огурцы. В Telegram-канале «Стоп Шахты» появился пост от подписчика, который пожаловался на неприлично высокие цены на огурцы.
По словам местного жителя, на Центральном рынке города Шахты цены на огурцы поднялись до 750 рублей за килограмм, а помидоры черри и вовсе стали стоить 1000 рублей.
«Куда смотрят наши службы? Налоговая, Роспотребнадзор, антимонопольная служба?», — удивились дончане, требуя компетентные органы объяснить рост цен на продукты.
При этом, согласно данным Ростовстата, средний показатель цен на огурцы в Ростовской области в конце ноября составлял около 145 рублей. Цены на огурцы указывают в отчетах всего один раз в месяц в качестве средней стоимости по региону, поэтому, при грубых расчетах, рост цен на огурцы за месяц в Шахтах составил около 417,5% — они стали дороже как минимум в пять раз.
В понедельник, 1 января, в Ростове сразу после Нового года на улицах города обнаружили десятки свалок хвойных деревьев. Нераспроданные ели, пихты и сосны, по данным местного Telegram-канала, стали выбрасывать на контейнерные площадки или бросать прямо на улице, неподалеку от прекративших работу елочных базаров.
Увиденное неприятно удивило дончан, обвинивших продавцов в жадности и наплевательском отношении к природе и деревьям.
«А можно было изначально вдвое дешевле продавать, чтобы не стоять с ними до последнего и не выкидывать потом…», «Варвары, столько деревьев загубили», — прокомментировали фотографии свалок ростовчане.
Главной новостью дня стали массовые нарушения запрета на запуск пиротехники в Ростове-на-Дону. Сразу после боя курантов в небо взмыли сотни, если не тысячи фейерверков и салютов, озаривших ночное небо.
Ростовчан не остановил ни запрет губернатора, ни угроза штрафов, ни даже недавно отработавшие в Ростовской области системы ПВО и густой туман.
Ранее в МЧС заявляли, что выставят на площадках, популярных для запуска салютов патрули, но даже это не помогло предотвратить световое шоу в небе над Ростовом. Пиротехника стреляла до раннего утра.
Журналисты запросили у правительства и полиции информацию о выписанных штрафах и задержанных нарушителях, однако даже спустя несколько часов ответа от дежурных пресс-секретарей не поступило.