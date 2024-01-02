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Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:05

Updated Сегодня, 15:05

Движение на М-4 «Дон» затруднено из-за плохой видимости и снегопада

«Автодор» предупредил о пробках на М-4 «Дон» из-за снегопадов

2 января 2024, 15:05
Фото: pxhere.com
Движение на М-4 «Дон» затруднено из-за плохой видимости и снегопада
Движение на М-4 «Дон» затруднено из-за плохой видимости и снегопада, сообщил «Автодор».

Плохая погода стала причиной затрудненного движения на трассе М-4 «Дон». Пробки могут образоваться на 270 километре дороги в сторону юга. Скорость движения там снижена до 60 километров в час.

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«Автодор» просит водителей воспользоваться объездными путями, а также быть предельно внимательными за рулем и ехать в режиме потока.

Пробки возможны и в Ростовской области, на севере региона прогнозируются сегодня снегопады, в ночь на среду там пройдут и дожди.

Ранее губернатор Василий Голубев высказал «Автодору» за ямы на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области.

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