«Автодор» предупредил о пробках на М-4 «Дон» из-за снегопадов

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
Плохая погода стала причиной затрудненного движения на трассе М-4 «Дон». Пробки могут образоваться на 270 километре дороги в сторону юга. Скорость движения там снижена до 60 километров в час.
«Автодор» просит водителей воспользоваться объездными путями, а также быть предельно внимательными за рулем и ехать в режиме потока.
Пробки возможны и в Ростовской области, на севере региона прогнозируются сегодня снегопады, в ночь на среду там пройдут и дожди.
Ранее губернатор Василий Голубев высказал «Автодору» за ямы на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области.