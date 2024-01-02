Чиновники рассказали, как оказать помощь пострадавшим в ДТП в Ростовской области

Также важно не двигать тело пострадавшего, так как у него могут быть травмы позвоночника. Пока человек в сознании, нужно узнать его имя, возраст, данные о хронических заболеваниях и аллергии. С пострадавшим нужно поддерживать разговор и не дать ему потерять сознание.