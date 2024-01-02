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Posted Сегодня, 12:31

Published Сегодня, 12:31

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

Чиновники рассказали, как оказать помощь пострадавшим в ДТП в Ростовской области

Чиновники рассказали, как оказать помощь пострадавшим в ДТП в Ростовской области

2 января 2024, 12:31
Фото: 1MI
Чиновники рассказали, как оказать помощь пострадавшим в ДТП в Ростовской области
На новогодних праздниках традиционно растет количество ДТП, а потому крайне важно знать, как оказать первую помощь пострадавшим, заявили в Минздраве Ростовской области.

Чиновники Минздрава составили памятку, как оказать помощь пострадавшим в ДТП. Их количество в новогодние праздники, как правило, увеличивается.

Специалисты заявили, что в первую очередь необходимо вызвать на место скорую помощь. Пока медики не прибыли, важно осмотреть пострадавшего на наличие травм. На кровоточащие раны нужно наложить жгут. Если рана перекрыта осколком, доставать его самостоятельно ни в коем случае нельзя — это спровоцирует обильную потерю крови.

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Также важно не двигать тело пострадавшего, так как у него могут быть травмы позвоночника. Пока человек в сознании, нужно узнать его имя, возраст, данные о хронических заболеваниях и аллергии. С пострадавшим нужно поддерживать разговор и не дать ему потерять сознание.

Напомним, только 1 января в регионе произошли шесть аварий. Они унесли жизни восьми человек.

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