Департамент ЖКХ Ростова потратит на ликвидацию свалок 174 млн рублей в 2024 году

Posted Сегодня, 16:59
Published Сегодня, 16:59
Modified Сегодня, 17:01
Updated Сегодня, 17:01
Департамент ЖКХ Ростова ищет подрядчика, который в наступившем году займется ликвидацией свалочных очагов в городе. За это ему готовы платить 174 миллиона рублей.
В документах к закупке указывается, что подрядчик, выполняя работы, обязуется соблюдать экологические и санитарные нормативы. Его деятельность не должна навредить окружающей среде или здоровью граждан, а также нарушать правила пожарной безопасности.
Приступать к ликвидации свалок подрядчик должен на следующий день с даты получения заявки от департамента ЖКХ. На уборку мусора ему будет даваться не больше трех суток. За это время подрядчик обязуется убрать мусор, а затем отвезти его на утилизацию. При этом он должен не повредить близлежащие газоны и не рассыпать мусор во время его транспортировки.
Подрядчика власти выберут 10 января.
Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь в Ростове мусор с обувной фабрики вывалили в рощу.