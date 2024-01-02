Департамент ЖКХ Ростова потратит на ликвидацию свалок 174 млн рублей в 2024 году

Приступать к ликвидации свалок подрядчик должен на следующий день с даты получения заявки от департамента ЖКХ. На уборку мусора ему будет даваться не больше трех суток. За это время подрядчик обязуется убрать мусор, а затем отвезти его на утилизацию. При этом он должен не повредить близлежащие газоны и не рассыпать мусор во время его транспортировки.