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Published Сегодня, 16:59

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Updated Сегодня, 17:01

Департамент ЖКХ Ростова потратит на ликвидацию свалок 174 млн руб в 2024 году

Департамент ЖКХ Ростова потратит на ликвидацию свалок 174 млн рублей в 2024 году

2 января 2024, 16:59
Фото: pxhere.com
Департамент ЖКХ Ростова потратит на ликвидацию свалок 174 млн руб в 2024 году
Департамент ЖКХ Ростова ищет подрядчика, которые займется ликвидацией свалочных очагов, сообщается на сайте государственных закупок.

Департамент ЖКХ Ростова ищет подрядчика, который в наступившем году займется ликвидацией свалочных очагов в городе. За это ему готовы платить 174 миллиона рублей.

В документах к закупке указывается, что подрядчик, выполняя работы, обязуется соблюдать экологические и санитарные нормативы. Его деятельность не должна навредить окружающей среде или здоровью граждан, а также нарушать правила пожарной безопасности.

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Приступать к ликвидации свалок подрядчик должен на следующий день с даты получения заявки от департамента ЖКХ. На уборку мусора ему будет даваться не больше трех суток. За это время подрядчик обязуется убрать мусор, а затем отвезти его на утилизацию. При этом он должен не повредить близлежащие газоны и не рассыпать мусор во время его транспортировки.

Подрядчика власти выберут 10 января.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь в Ростове мусор с обувной фабрики вывалили в рощу.

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