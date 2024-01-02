Как проиндексируют пенсии жителей Ростовской области в 2024 году

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Напомним, в декабре во время Прямой линии президент России Владимир Путин подтвердил, что уже в 2024 году запланировано проиндексировать пенсии россиян. Уровень индексации должен составить 7,5%, последний раз размер выплат увеличивали весной 2023 года в соответствии с показателями инфляции — на 4%. По предварительной информации, рассчитывать на повышение пенсии смогут более 32 миллионов неработающих пенсионеров, средний уровень выплат увеличится до 23,4 тысячи рублей (+1628 рублей).
Если говорить о Ростовской области, то индексация пенсий ожидает неработающих дончан, которые выступают получателями пенсий по старости, также на увеличение выплат претендуют граждане, потерявшие кормильца, и люди с подтвержденной инвалидностью.
Уже с 1 февраля начнут расти пенсии льготников федерального значения, которые имеют с первой по третью группы инвалидности, ветеранов Великой Отечественной войны и локальных вооруженных конфликтов, а также боевых действий. Вместе с ними проиндексируют пенсии Героев труда и ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.
С 1 апреля 2024 года ожидается индексация социальных пенсий на 4%.
Отдельно власти уточнили, что в 2024 году осенью планируется проиндексировать пенсии военных. Индексация составит 4,5%.
Ранее корреспондент RostovGazeta рассказал, как повысят пенсии работающим пенсионерам в 2024 году.