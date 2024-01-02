Как проиндексируют пенсии жителей Ростовской области в 2024 году

Напомним, в декабре во время Прямой линии президент России Владимир Путин подтвердил, что уже в 2024 году запланировано проиндексировать пенсии россиян. Уровень индексации должен составить 7,5%, последний раз размер выплат увеличивали весной 2023 года в соответствии с показателями инфляции — на 4%. По предварительной информации, рассчитывать на повышение пенсии смогут более 32 миллионов неработающих пенсионеров, средний уровень выплат увеличится до 23,4 тысячи рублей (+1628 рублей).