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Posted Сегодня, 12:48

Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

Как проиндексируют пенсии жителей Ростовской области в 2024 году

Как проиндексируют пенсии жителей Ростовской области в 2024 году

2 января 2024, 12:48
Фото: pxhere.com
Как проиндексируют пенсии жителей Ростовской области в 2024 году
В Ростовской области с 1 января 2024 года планируют индексировать пенсии дончан, об этом сообщили федеральные власти.

Напомним, в декабре во время Прямой линии президент России Владимир Путин подтвердил, что уже в 2024 году запланировано проиндексировать пенсии россиян. Уровень индексации должен составить 7,5%, последний раз размер выплат увеличивали весной 2023 года в соответствии с показателями инфляции — на 4%. По предварительной информации, рассчитывать на повышение пенсии смогут более 32 миллионов неработающих пенсионеров, средний уровень выплат увеличится до 23,4 тысячи рублей (+1628 рублей).

Если говорить о Ростовской области, то индексация пенсий ожидает неработающих дончан, которые выступают получателями пенсий по старости, также на увеличение выплат претендуют граждане, потерявшие кормильца, и люди с подтвержденной инвалидностью.

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Уже с 1 февраля начнут расти пенсии льготников федерального значения, которые имеют с первой по третью группы инвалидности, ветеранов Великой Отечественной войны и локальных вооруженных конфликтов, а также боевых действий. Вместе с ними проиндексируют пенсии Героев труда и ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

С 1 апреля 2024 года ожидается индексация социальных пенсий на 4%.

Отдельно власти уточнили, что в 2024 году осенью планируется проиндексировать пенсии военных. Индексация составит 4,5%.

Ранее корреспондент RostovGazeta рассказал, как повысят пенсии работающим пенсионерам в 2024 году.

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