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Posted Сегодня, 10:18

Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

За последние 10 лет число многодетных семей в Ростовской области увеличилось в два раза

Количество многодетных семей в Ростовской области выросло в два раза за 10 лет

2 января 2024, 10:18
Фото: Midjourney
За последние 10 лет число многодетных семей в Ростовской области увеличилось в два раза

Стало известно, сколько многодетных семей насчитывается в Ростовской области

За последние десять лет число многодетных семей в Ростовской области увеличилось практически в два раза, сообщается на сайте регионального правительства.

В Ростовской области становится больше семей с тремя и более детьми. На данный момент их количество превышает составляет 44 тысячи. Власти региона связывают это с улучшением условий рождаемости. Например, многодетным выделяют микроавтобусы, сертификаты на приобретение участков земли, областной материнский капитал и другое.

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Губернатор Василий Голубев напомнил, что наступивший год объявлен Годом семьи и поблагодарил родителей за заслуги в воспитании детей.

Тем временем Росстат сообщил о резком спаде рождаемости в Ростовской области. Детей в регионе рождается меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

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