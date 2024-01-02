Количество многодетных семей в Ростовской области выросло в два раза за 10 лет

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
В Ростовской области становится больше семей с тремя и более детьми. На данный момент их количество превышает составляет 44 тысячи. Власти региона связывают это с улучшением условий рождаемости. Например, многодетным выделяют микроавтобусы, сертификаты на приобретение участков земли, областной материнский капитал и другое.
Губернатор Василий Голубев напомнил, что наступивший год объявлен Годом семьи и поблагодарил родителей за заслуги в воспитании детей.
Тем временем Росстат сообщил о резком спаде рождаемости в Ростовской области. Детей в регионе рождается меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.