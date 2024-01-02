Количество многодетных семей в Ростовской области выросло в два раза за 10 лет

В Ростовской области становится больше семей с тремя и более детьми. На данный момент их количество превышает составляет 44 тысячи. Власти региона связывают это с улучшением условий рождаемости. Например, многодетным выделяют микроавтобусы, сертификаты на приобретение участков земли, областной материнский капитал и другое.