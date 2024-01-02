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Posted 2 января, 16:49

Published 2 января, 16:49

Modified 2 января, 16:51

Updated 2 января, 16:51

Мощные взрывы напугали жителей улицы Казахской в Ростове

2 января 2024, 16:49
На улице Казахской в Ростове неизвестные скидывали петарды прямо из окон жилого дома, рассказали в социальных сетях очевидцы.

На Казахской в Ростове неизвестные несколько раз сбросили из окна дома петарды. Мощные взрывы напугали жителей целой округи. Из-за хлопков у ближестоящих машин сработала сигнализация, а в домах затряслись окна.

Напомним, в регионе сейчас действует запрет на использование петард и салютов. За это следует административное наказание. Привлекли ли к ответственности виновных в этом случае, не уточняется. В полиции инцидент никак не комментировали.

Ранее власти Ростова-на-Дону рассказали, куда жаловаться на взрывы петард и салютов.

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