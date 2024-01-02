Мощные взрывы напугали жителей улицы Казахской в Ростове

Posted 2 января, 16:49
Published 2 января, 16:49
Modified 2 января, 16:51
Updated 2 января, 16:51
На Казахской в Ростове неизвестные несколько раз сбросили из окна дома петарды. Мощные взрывы напугали жителей целой округи. Из-за хлопков у ближестоящих машин сработала сигнализация, а в домах затряслись окна.
Напомним, в регионе сейчас действует запрет на использование петард и салютов. За это следует административное наказание. Привлекли ли к ответственности виновных в этом случае, не уточняется. В полиции инцидент никак не комментировали.
Ранее власти Ростова-на-Дону рассказали, куда жаловаться на взрывы петард и салютов.