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Posted Сегодня, 06:12

Published Сегодня, 06:12

Modified Сегодня, 06:15

Updated Сегодня, 06:15

Названы самые высокооплачиваемые отрасли в Ростове в 2024 году

Названы самые высокооплачиваемые профессии в Ростове-на-Дону в 2024 году

2 января 2024, 06:12
Фото: pxhere.com
Названы самые высокооплачиваемые отрасли в Ростове в 2024 году
В Ростовской области больше всего в специалистах нуждаются сферы производства, продаж и строительства, рассказали корреспонденту RostovGazeta аналитики «Авито Работа».

Большая часть опубликованных вакансий в Ростове относится к сферам производства, продаж и строительства. Из-за нехватки кадров работодатели в этих отраслях обещают соискателям высокий доход и выгодные условия сотрудничества. Аналитики подобрали несколько вакансий, где предлагают наиболее конкурентную заработную плату.

Операционный директор

Операционному директору в Ростовской области обещают доход от 300 тысяч рублей в месяц. Рассмотреть готовы кандидата с высшим техническим или экономическим образованием, а также аналогичным опытом работы от пяти лет. Специалист должен обладать основными знаниями по управлению производством и навыками по автоматизации бизнес-процессов.

Инженер-технолог

От 100 тысяч до 200 тысяч рублей предлагают инженеру-технологу в Ростовской области. Однако и требования к нему высокие: профильное образование и опыт работы в сфере металлообработки не менее трёх лет. Вместе с тем работодатель готов предоставить жилье и корпоративный транспорт для проезда на работу.

От 100 тысяч до 200 тысяч рублей предлагают инженеру-технологу в Ростовской областиОт 100 тысяч до 200 тысяч рублей предлагают инженеру-технологу в Ростовской области
От 100 тысяч до 200 тысяч рублей предлагают инженеру-технологу в Ростовской области
Фото: pxhere.com

Водитель категории СЕ

Производственное предприятия в Таганроге готово платить от 120 тысяч до 170 тысяч рублей водителю с правами категории СЕ. Управлять предстоит грузовиком с прицепом больше 750 килограммов. От соискателя требуется опыт работы и стаж безаварийного вождения не менее двух лет. Возить предстоит готовую продукцию завода по Ростовской области и в соседние регионы.

Менеджер по закупкам

В Ростове сдельный заработок менеджера по закупкам сельскохозяйственных культур может достигать 200 тысяч рублей в месяц. Эта сумма включает оклад и агентское вознаграждение за каждую купленную тонну продукции. Требования к соискателю достаточно серьезные. Он должен быть готов к командировкам на автомобиле компании, а потому рассматривать будут только кандидата с водительскими правами и стажем вождения.

Менеджер по продажам

Менеджеры по продажам зарабатывают в Ростове от 120 тысяч до 180 тысяч рублей. Как правило, зарплата включает в себя оклад и выплаты за достижение KPI. От специалиста требуется расширять базу клиентов, составлять коммерческие предложения, презентовать продукцию и услуги компании.

Менеджеры по продажам зарабатывают в Ростове от 120 тысяч до 180 тысяч рублейМенеджеры по продажам зарабатывают в Ростове от 120 тысяч до 180 тысяч рублей
Менеджеры по продажам зарабатывают в Ростове от 120 тысяч до 180 тысяч рублей
Фото: pxhere.com
Названы вакансии для начинающих в Ростове с зарплатой от 100 тысяч рублей
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Прораб строительных работ

Сдельную оплату предлагают в Ростовской области прорабам. Доход будет зависеть от выполненных задач. В среднем в месяц работодатель обещает до 200 тысяч рублей. В обязанности прораба будет входить организация и контроль ремонта многоквартирных домов в Ростове и области. От соискателя ждут навык ведения нескольких проектов одновременно.

Крановщик

От 100 тысяч до 200 тысяч рублей в месяц получают в Ростовской области крановщики сваевдавливающей установки. Обязательным требованием для соискателя являются профильное образование и стаж. Со своей стороны работодатель готов предоставить сотруднику жилье.

Ранее эксперты рассказали, где подработать в новогодние каникулы в Ростове.

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