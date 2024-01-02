Названы самые высокооплачиваемые профессии в Ростове-на-Дону в 2024 году

От 100 тысяч до 200 тысяч рублей предлагают инженеру-технологу в Ростовской области. Однако и требования к нему высокие: профильное образование и опыт работы в сфере металлообработки не менее трёх лет. Вместе с тем работодатель готов предоставить жилье и корпоративный транспорт для проезда на работу.