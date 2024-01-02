Сразу два смертельных ДТП произошли в Миллеровском районе 1 января

На М-4 «Дон» в Миллеровском районе 1 января зарегистрировали сразу два ДТП. Первое произошло в 17.00. Водитель Renault не справился с управлением на трассе и влетел в металлическое барьерное ограждение. Удар был настолько сильным, что авто превратилось в груду металлолома. Сам водитель скончался на месте.