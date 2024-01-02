Сразу два смертельных ДТП произошли в Миллеровском районе 1 января

Posted Сегодня, 17:59
Published Сегодня, 17:59
Modified Сегодня, 18:01
Updated Сегодня, 18:01
На М-4 «Дон» в Миллеровском районе 1 января зарегистрировали сразу два ДТП. Первое произошло в 17.00. Водитель Renault не справился с управлением на трассе и влетел в металлическое барьерное ограждение. Удар был настолько сильным, что авто превратилось в груду металлолома. Сам водитель скончался на месте.
Вторая авария произошла тремя часами позже. Водитель ВАЗ-21099 не справился с управлением и слетел в кювет, где машина опрокинулась. Автомобилист также скончался сразу же, не дождавшись приезда скорой.
Напомним, всего 1 января в регионе произошли шесть ДТП. Они унесли жизни восьми человек. Травмы получили еще 11.
В Минздраве тем временем составили памятку, как оказать первую помощь пострадавшим в ДТП.