rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:59

Published Сегодня, 17:59

Modified Сегодня, 18:01

Updated Сегодня, 18:01

Сразу два смертельных ДТП произошли в Миллеровском районе 1 января

Сразу два смертельных ДТП произошли в Миллеровском районе 1 января

2 января 2024, 17:59
Фото: ГИБДД Ростовской области
Сразу два смертельных ДТП произошли в Миллеровском районе 1 января
В первый день нового года в Миллеровском районе произошли две смертельные аварии, сообщили в управлении ГИБДД Ростовской области.

На М-4 «Дон» в Миллеровском районе 1 января зарегистрировали сразу два ДТП. Первое произошло в 17.00. Водитель Renault не справился с управлением на трассе и влетел в металлическое барьерное ограждение. Удар был настолько сильным, что авто превратилось в груду металлолома. Сам водитель скончался на месте.

Семья из пяти человек погибла в страшном ДТП в Ростовской области
Узнать подробнее

Вторая авария произошла тремя часами позже. Водитель ВАЗ-21099 не справился с управлением и слетел в кювет, где машина опрокинулась. Автомобилист также скончался сразу же, не дождавшись приезда скорой.

Напомним, всего 1 января в регионе произошли шесть ДТП. Они унесли жизни восьми человек. Травмы получили еще 11.

В Минздраве тем временем составили памятку, как оказать первую помощь пострадавшим в ДТП.

Читайте также:
Грузовик переехал пешехода, перебегавшего трассу в Ростовской областиЧиновники рассказали, как оказать помощь пострадавшим в ДТП в Ростовской областиВ первый день нового года в ДТП в Ростовской области погибли 8 человек
#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#ДТП#Происшествие в Ростовской области#ГИБДД России по Ростовской области#Трасса М-4 «Дон»
Подпишитесь
Как проиндексируют пенсии жителей Ростовской области в 2024 году
Сегодня, 12:48
В первый день нового года в Ростовской области родились 87 детей
Сегодня, 11:43
Учителей в Ростовской области хотят освободить от отчетов и бюрократии
Сегодня, 11:02
Количество многодетных семей в Ростовской области выросло в два раза за 10 лет
Сегодня, 10:18
В Таганроге неизвестный напал с гранатой на алкомаркет
Сегодня, 09:28
Шестидневные рабочие недели ввели в Ростовской области в 2024 году
Сегодня, 08:44