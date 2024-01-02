Стало известно, где купить мясо дешевле в Ростовской области

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
Ростовстат опубликовал статистику цен на мясо в регионе на 25 декабря. Из нее следует, что килограмм говядины в регионе в среднем стоит 504,57 рубля. При этом дешевле всего она обойдется в Шахтах — 485,78 рубля за килограмм. Примерно на рубль дороже тот же вес говядины можно купить в Волгодонске. В Ростове же цены на говядину оказались едва ли не самыми высокими в регионе — 509,87 рубля за килограмм. Однако лидером по стоимости говядины оказался Таганрог — за килограмм там нужно отдать 513,38 рубля.
Что касается свинины, в среднем она стоит в Ростовской области 363,71 рубля за килограмм. При этом в Ростове этот вид мяса стоит дешевле, чем в других городах региона — 352,24 рубля за килограмм. Сравнительно немного — 364 рубля за килограмм — отдадут за свинину жители Волгодонска. Лидером по стоимости этого вида мяса снова стал Таганрог. Килограмм свинины там обойдется в 376,34 рубля.
Курица в охлажденном виде в среднем по региону стоит 216,07 рубля. Меньше других за нее заплатят жители Миллерово — 198,09 рубля за килограмм. В Ростове и Волгодонске за этот же вес курицы надо отдать 216 рублей. Дороже всего курица стоит в Сальске — 227,24 рубля за килограмм.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области цены на огурцы перед Новым годом взлетели до 750 рублей.