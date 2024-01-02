Стало известно, где купить мясо дешевле в Ростовской области

Ростовстат опубликовал статистику цен на мясо в регионе на 25 декабря. Из нее следует, что килограмм говядины в регионе в среднем стоит 504,57 рубля. При этом дешевле всего она обойдется в Шахтах — 485,78 рубля за килограмм. Примерно на рубль дороже тот же вес говядины можно купить в Волгодонске. В Ростове же цены на говядину оказались едва ли не самыми высокими в регионе — 509,87 рубля за килограмм. Однако лидером по стоимости говядины оказался Таганрог — за килограмм там нужно отдать 513,38 рубля.