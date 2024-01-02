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Posted Сегодня, 15:33

Published Сегодня, 15:33

Modified Сегодня, 15:33

Updated Сегодня, 15:33

Стоимость топлива в Ростовской области незначительно поднялась в конце декабря

Цены на бензин поползли вверх перед Новым годом в Ростовской области

2 января 2024, 15:33
Фото: pxhere.com
Стоимость топлива в Ростовской области незначительно поднялась в конце декабря
Стоимость топлива в Ростовской области незначительно поднялась в конце декабря, следует из данных Росстата.

Росстат опубликовал данные о ценах на топливо в разных регионах России с 18 по 24 декабря. Из них следует, что в Ростовской области медленно стала расти стоимость бензина. Например, с 56,96 рубля до 57,01 рубля подорожала марка АИ-95. До 51,31 рубля подорожала и марка АИ-92.

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Зато к концу года подешевело дизельное топливо. Если 17 декабря его стоимость составляла 61,02 рубля, то уже спустя неделю она опустилась до 60,86 рубля.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области цены на огурцы перед Новым годом взлетели до 750 рублей.

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