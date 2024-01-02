Цены на бензин поползли вверх перед Новым годом в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
Росстат опубликовал данные о ценах на топливо в разных регионах России с 18 по 24 декабря. Из них следует, что в Ростовской области медленно стала расти стоимость бензина. Например, с 56,96 рубля до 57,01 рубля подорожала марка АИ-95. До 51,31 рубля подорожала и марка АИ-92.
Зато к концу года подешевело дизельное топливо. Если 17 декабря его стоимость составляла 61,02 рубля, то уже спустя неделю она опустилась до 60,86 рубля.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области цены на огурцы перед Новым годом взлетели до 750 рублей.