rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:02

Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:02

Updated Сегодня, 11:02

Учителей в Ростовской области хотят освободить от отчетов и бюрократии

Учителей в Ростовской области хотят освободить от отчетов и бюрократии

2 января 2024, 11:02
Фото: 1MI
Учителей в Ростовской области хотят освободить от отчетов и бюрократии
Локальные нормативные акты изменят таким образом, чтобы снизить давление бюрократии на учителей, сообщили в правительстве Ростовской области.

Власти региона озаботились должностными инструкциями учителей. Чиновники обратили внимание, что те перегружены подготовкой отчетности, из-за чего у педагогов меньше сил и времени остается на преподавание предметов.

Эксперт рассказал о необходимости защиты ростовских учителей от дискредитации
Узнать подробнее

Снимать с учителей бюрократическую ношу хотят через директоров школ. Они должны будут обновить локальные нормативные акты таким образом, чтобы педагоги меньше времени уделяли составлению отчетов. Вебинары на эту тему для директоров намечены уже на февраль.

Ранее сообщалось, что оклады учителей в Ростовской области поднимут на 4,5% в 2024 году.

Читайте также:
Поздно спохватились: Ростовская область рискует сорвать строительство трех школКоличество многодетных семей в Ростовской области выросло в два раза за 10 летСтало известно, где школьницам в Ростовской области запретили носить брюки
#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Правительство Ростовской области#Учителя в Ростовской области#Школы в Ростовской области
Подпишитесь
Заболевших гриппом в Ростовской области стало в четыре раза больше
Сегодня, 06:56
В Ростове в первую неделю января потеплеет до +9 градусов
Вчера, 16:27
Возбуждение магнитосферы нарастет в Ростовской области 2 января
Сегодня, 05:39
В новогоднюю ночь в Ростове мусор с обувной фабрики вывалили в рощу
Вчера, 14:16
На свободу вышла бывшая ростовская судья, получившая срок за хищение у Цапков
Вчера, 11:53
Стали известны подробности жесткого ДТП с разбитыми иномарками в Ростове
Вчера, 10:22