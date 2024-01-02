Учителей в Ростовской области хотят освободить от отчетов и бюрократии

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Власти региона озаботились должностными инструкциями учителей. Чиновники обратили внимание, что те перегружены подготовкой отчетности, из-за чего у педагогов меньше сил и времени остается на преподавание предметов.
Снимать с учителей бюрократическую ношу хотят через директоров школ. Они должны будут обновить локальные нормативные акты таким образом, чтобы педагоги меньше времени уделяли составлению отчетов. Вебинары на эту тему для директоров намечены уже на февраль.
Ранее сообщалось, что оклады учителей в Ростовской области поднимут на 4,5% в 2024 году.