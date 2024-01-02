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Posted Сегодня, 09:40

Published Сегодня, 09:40

Modified Сегодня, 09:42

Updated Сегодня, 09:42

Восемь человек погибли и 11 получили травмы в дорожных авариях 1 января

В первый день нового года в ДТП в Ростовской области погибли 8 человек

2 января 2024, 09:40
Фото: 1MI
Восемь человек погибли и 11 получили травмы в дорожных авариях 1 января
Восемь человек погибли и 11 получили травмы в дорожных авариях 1 января, сообщили в ГИБДД.

За сутки 1 января в Ростовской области произошли шесть ДТП. В них погибли восемь человек, еще 11 пострадали.

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В ГИБДД уточнили, что основными причинами аварий стали выезд на встречную полосу, превышение скорости движения и нарушение правил перекрестков.

Водителей просят быть предельно внимательными за рулем, учитывать погодные условия и избегать рискованных маневров.

Об одном из произошедших ДТП ранее подробно рассказала RostovGazeta. Авария случилась на трассе «Ростов — Староминская» и унесла жизни трех человек. Еще двое пострадали. Причиной аварии стал неудачный выезд водителя на встречную полосу.

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