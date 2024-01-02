В первый день нового года в ДТП в Ростовской области погибли 8 человек

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
За сутки 1 января в Ростовской области произошли шесть ДТП. В них погибли восемь человек, еще 11 пострадали.
В ГИБДД уточнили, что основными причинами аварий стали выезд на встречную полосу, превышение скорости движения и нарушение правил перекрестков.
Водителей просят быть предельно внимательными за рулем, учитывать погодные условия и избегать рискованных маневров.
Об одном из произошедших ДТП ранее подробно рассказала RostovGazeta. Авария случилась на трассе «Ростов — Староминская» и унесла жизни трех человек. Еще двое пострадали. Причиной аварии стал неудачный выезд водителя на встречную полосу.