В первый день нового года в Ростовской области родились 87 детей

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
В первый день нового года в регионе родились 87 детей. Всего в 2023 году на свет появились 32, 5 тысячи детей. Из них 330 — это двойняшки. Также в области родились пять троен и даже одна четверня.
Губернатор Василий Голубев поздравил родителей и пожелал им здоровья и благополучия.
Ранее сообщалось, что количество многодетных семей в Ростовской области выросло в два раза за 10 лет. Сейчас их насчитывается чуть больше 44 тысяч.
До этого социолог Анна Верещагина рассказала, как поднять рождаемость в Ростовской области.