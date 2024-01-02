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Posted Сегодня, 11:43

Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:44

Updated Сегодня, 11:44

В 2023 году на свет в Ростовской области появились чуть больше 32 тысяч детей

В первый день нового года в Ростовской области родились 87 детей

2 января 2024, 11:43
Фото: 1MI
В 2023 году на свет в Ростовской области появились чуть больше 32 тысяч детей
В 2023 году на свет в Ростовской области появились чуть больше 32 тысяч детей, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Василий Голубев.

В первый день нового года в регионе родились 87 детей. Всего в 2023 году на свет появились 32, 5 тысячи детей. Из них 330 — это двойняшки. Также в области родились пять троен и даже одна четверня.

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Губернатор Василий Голубев поздравил родителей и пожелал им здоровья и благополучия.

Ранее сообщалось, что количество многодетных семей в Ростовской области выросло в два раза за 10 лет. Сейчас их насчитывается чуть больше 44 тысяч.

До этого социолог Анна Верещагина рассказала, как поднять рождаемость в Ростовской области.

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#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дети#Новый год
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