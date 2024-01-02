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Published Сегодня, 16:40

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Главные новости Ростовской области 2 января

В Ростовской области рождаются новые жители, пока власти вводят шестидневную неделю

2 января 2024, 16:40
Фото: pxhere.com
Главные новости Ростовской области 2 января
В первый день нового года в Ростовской области родились 87 детей, тем временем в регионе растет число заболевших гриппом, а работникам предстоит трижды работать по субботам.

Новорожденные в Новый год

Губернатор Василий Голубев сообщил, что 1 января в Ростовской области на свет появились 87 малышей. Всего же в регионе в 2023 году родились 32,5 тысячи детей.

Глава региона уточнил, что 330 из новорожденных в прошлом году это двойняшки. Также в Ростовской области в 2023 году родились пять троен и одна четверня.

В первый день нового года в Ростовской области родились 87 детей
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Последствия отказа от прививок

Региональный Роспотребнадзор сообщил, что в Ростовской области в четыре раза выросло число заболевших гриппом. Это связывают с отказом местных жителей от вакцинации.

В надзорном ведомстве уточнили, что в последнюю неделю 2023 года зарегистрировали 250 случаев заболевания гриппом А. При этом в середине декабря показатель фиксировался на отметке в 63 заболевших.

Помимо этого за тот же период зарегистрировано 18,7 тысячи случаев ОРВИ. Почти половина из заболевших — это дети до 14 лет.

В Роспотребнадзоре призывают местных жителей не пренебрегать вакцинацией. К тому же в области циркулируют и другие вирусы, например, парагрипп и аденовирусы.

Заболевших гриппом в Ростовской области стало в четыре раза больше
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Работа по субботам

Правительство России утвердило перенос праздничных и нерабочих дней. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Так, власти, чтобы компенсировать и рационально использовать выходные, ввели три рабочие субботы в 2024 году. Они выпадают на неделю с 22 по 27 апреля, а также на неделю с 28 октября по 2 ноября. Поработать в шестидневном формате придется и на неделе с 23 по 28 декабря.

Вместе с тем работникам в Ростовской области в 2024 году сделали и самые короткие рабочие недели. Первая выпадает со 2 по 3 мая, а вторая — с 6 по 8 мая.

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