В Ростовской области рождаются новые жители, пока власти вводят шестидневную неделю

Posted Сегодня, 16:40
Published Сегодня, 16:40
Modified Сегодня, 16:42
Updated Сегодня, 16:42
Новорожденные в Новый год
Губернатор Василий Голубев сообщил, что 1 января в Ростовской области на свет появились 87 малышей. Всего же в регионе в 2023 году родились 32,5 тысячи детей.
Глава региона уточнил, что 330 из новорожденных в прошлом году это двойняшки. Также в Ростовской области в 2023 году родились пять троен и одна четверня.
Последствия отказа от прививок
Региональный Роспотребнадзор сообщил, что в Ростовской области в четыре раза выросло число заболевших гриппом. Это связывают с отказом местных жителей от вакцинации.
В надзорном ведомстве уточнили, что в последнюю неделю 2023 года зарегистрировали 250 случаев заболевания гриппом А. При этом в середине декабря показатель фиксировался на отметке в 63 заболевших.
Помимо этого за тот же период зарегистрировано 18,7 тысячи случаев ОРВИ. Почти половина из заболевших — это дети до 14 лет.
В Роспотребнадзоре призывают местных жителей не пренебрегать вакцинацией. К тому же в области циркулируют и другие вирусы, например, парагрипп и аденовирусы.
Работа по субботам
Правительство России утвердило перенос праздничных и нерабочих дней. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Так, власти, чтобы компенсировать и рационально использовать выходные, ввели три рабочие субботы в 2024 году. Они выпадают на неделю с 22 по 27 апреля, а также на неделю с 28 октября по 2 ноября. Поработать в шестидневном формате придется и на неделе с 23 по 28 декабря.
Вместе с тем работникам в Ростовской области в 2024 году сделали и самые короткие рабочие недели. Первая выпадает со 2 по 3 мая, а вторая — с 6 по 8 мая.