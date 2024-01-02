В Ростовской области рождаются новые жители, пока власти вводят шестидневную неделю

Так, власти, чтобы компенсировать и рационально использовать выходные, ввели три рабочие субботы в 2024 году. Они выпадают на неделю с 22 по 27 апреля, а также на неделю с 28 октября по 2 ноября. Поработать в шестидневном формате придется и на неделе с 23 по 28 декабря.